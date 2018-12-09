Ультрас в Одессе задержали не за патриотический баннер: в полиции назвали истинную причину

8 декабря в Одессе после футбольного матча "Черноморец" – "Ворскла" правоохранители задержали ультрас за хулиганские действия, использование пиротехники и нападение на патрульных, а не за патриотический баннер "Кремль, покайся!".

Об этом сообщил советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк в Facebook.

Читайте также: В Одессе вспыхнул скандал из-за российских качелей за 4,7 миллиона гривен

Ряд СМИ распространяет информацию, что якобы в Одессе во время футбольного матча правоохранители задержали представителей ультрас за патриотические и националистические лозунги, ссылаясь на блогера Романа Синицына. Хочу отметить, что это абсолютный бред... Во время матча были совершены хулиганские действия с применением мощной пиротехники, что привело к остановке матча и многочисленным обращениям от других зрителей и администрации в полицию, чтобы угомонить хулиганов,

– рассказал он.

По словам полицейского, футбольные фаны своими действиями повредили пиротехникой сиденья для зрителей.

Он добавил, что полицейские не вмешивались в действия фанатов и даже не заходили непосредственно на стадион.

Уже после матча, правоохранители решили доставить одного из фанов в райотдел для составления админпротокола, но часть ультрас начали физически препятствовать полицейским.

"Поэтому дополнительно в райотдел поехало еще около 12 лиц в административном порядке, где на них были составлены протоколы и проведена воспитательная беседа. Ключевое здесь, что этих лиц задержали не на стадионе, а уже после матча на улице, за нападение на патрульных", – подчеркнул Форостяк.

Напомним, ранее волонтер Роман Синицын рассказал, что в Одессе после футбольного матча "Черноморец" – "Ворскла" правоохранители избили и задержали ультрас. По его словам, фанов задержали за то, что они вывесили баннер "Кремль, покайся!"и названия украинских кораблей, захваченных Россией – "Бердянск", "Никополь", "Яны Капу", использовав при этом дымовые шашки и файеры.