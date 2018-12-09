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      Ультрас в Одессе задержали не за патриотический баннер: в полиции назвали истинную причину

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      Ультрас в Одессе задержали за хулиганство, а не за баннер "Кремль, покайся!"
      Ультрас в Одессе задержали за хулиганство, а не за баннер "Кремль, покайся!" / Фото из открытых источников

      8 декабря в Одессе после футбольного матча "Черноморец" – "Ворскла" правоохранители задержали ультрас за хулиганские действия, использование пиротехники и нападение на патрульных, а не за патриотический баннер "Кремль, покайся!".

      Об этом сообщил советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк в Facebook.

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      Ряд СМИ распространяет информацию, что якобы в Одессе во время футбольного матча правоохранители задержали представителей ультрас за патриотические и националистические лозунги, ссылаясь на блогера Романа Синицына. Хочу отметить, что это абсолютный бред... Во время матча были совершены хулиганские действия с применением мощной пиротехники, что привело к остановке матча и многочисленным обращениям от других зрителей и администрации в полицию, чтобы угомонить хулиганов,
      – рассказал он.

      По словам полицейского, футбольные фаны своими действиями повредили пиротехникой сиденья для зрителей.

      Он добавил, что полицейские не вмешивались в действия фанатов и даже не заходили непосредственно на стадион.

      Уже после матча, правоохранители решили доставить одного из фанов в райотдел для составления админпротокола, но часть ультрас начали физически препятствовать полицейским.

      "Поэтому дополнительно в райотдел поехало еще около 12 лиц в административном порядке, где на них были составлены протоколы и проведена воспитательная беседа. Ключевое здесь, что этих лиц задержали не на стадионе, а уже после матча на улице, за нападение на патрульных", – подчеркнул Форостяк.

      Напомним, ранее волонтер Роман Синицын рассказал, что в Одессе после футбольного матча "Черноморец" – "Ворскла" правоохранители избили и задержали ультрас. По его словам, фанов задержали за то, что они вывесили баннер "Кремль, покайся!"и названия украинских кораблей, захваченных Россией – "Бердянск", "Никополь", "Яны Капу", использовав при этом дымовые шашки и файеры.

      Теги: Новости Украины Футбол Новости политики Новости Одессы столкновения Полиция
      Источник: 24 Канал
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