Улучшение либидо у женщин и мужчин: 5 простых способов

Повысить сексуальное желание можно с помощью 5 простых способов. Вы сможете сделать это с помощью определенных продуктов питания, пищевых добавок и терапевтических методов.

Об этом говорится в материале издания Step to health.

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Снижение либидо может быть связано с эмоциональными проблемами, стрессом, плохим питанием, психологическими расстройствами, побочными эффектами лекарств, гормональными нарушениями.

Это явление может быть как временным, так и постоянным. Оно неизменно приводит к появлению проблем в отношениях и развитию чувства неуверенности в себе, если вовремя не принять меры.

Следовательно, важно быть очень внимательными к себе, чтобы установить возможные причины снижения либидо и найти подходящее решение с помощью натуральных средств и методик.

1. Корица и мед

Корица – это один из видов специй, очень ароматная и вкусная. Она обладает стимулирующими и разогревающими свойствами, а потому высоко ценится теми, кто столкнулся со снижением либидо.



Корица и мед улучшат сесуальную жизнь

Если добавить к корице пчелиный мед, богатый многочисленными витаминами и минералами, у вас получится очень питательное и полностью натуральное средство. Оно способно подарить заряд энергии, бодрости и сил.

2. Смузи с корнем Маки

Перуанская мака – это растение, которое применяется в медицине, как общеукрепляющее лекарственное средство.

Если же в любимые рецепты коктейлей добавлять корень маки (в виде порошка), у вас получатся напитки с повышенными энергетическими свойствами (афродизиаки).



Корень маки полезен для мужского и женского здоровья

Только имейте в виду, что корень маки не рекомендуется потреблять людям, которые страдают от повышенного артериального давления или нервозности.

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3. Эфирное масло иланг-иланг

Эфирные масла в принципе являются очень эффективными натуральными средствами для повышения чувственной составляющей отношений в паре. Их можно использовать и в качестве туалетной воды, и для улучшения аромата в спальне, и даже для массажа.

Эфирное масло иланг-иланга является одним из сильнейших афродизиаков, наряду с маслом ванили, жасмина, корицы или имбиря.

4. Имбирь

Имбирь как и корица, относится к стимулирующим специям. Он идеально подойдет для повышения либидо без лекарственных препаратов.



Имбирь улучшает либидо

Кроме того, имбирь обладает и полезными для пищеварения свойствами. Еще он помогает бороться с лишним весом, так как выводит из организма лишнюю жидкость и ускоряет метаболизм.

5. Ламинария (морская капуста)

Это одна из разновидностей водорослей, необыкновенно богатая витамином В, минеральными веществами, клетчаткой и белками. Но одним из малоизвестных преимуществ этих водорослей является способность повышать сексуальное влечение.



Польза морской капусты для сексуальной жизни

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