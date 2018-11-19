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      Улучшение либидо у женщин и мужчин: 5 простых способов

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      Улучшение либидо
      Улучшение либидо / safeconnection.org

      Повысить сексуальное желание можно с помощью 5 простых способов. Вы сможете сделать это с помощью определенных продуктов питания, пищевых добавок и терапевтических методов.

      Об этом говорится в материале издания Step to health.

      Читайте также: От чего зависит женская сексуальность и либидо

      Снижение либидо может быть связано с эмоциональными проблемами, стрессом, плохим питанием, психологическими расстройствами, побочными эффектами лекарств, гормональными нарушениями.

      Это явление может быть как временным, так и постоянным. Оно неизменно приводит к появлению проблем в отношениях и развитию чувства неуверенности в себе, если вовремя не принять меры.

      Следовательно, важно быть очень внимательными к себе, чтобы установить возможные причины снижения либидо и найти подходящее решение с помощью натуральных средств и методик.

      1. Корица и мед

      Корица – это один из видов специй, очень ароматная и вкусная. Она обладает стимулирующими и разогревающими свойствами, а потому высоко ценится теми, кто столкнулся со снижением либидо.

      Користь кориці і меду
      Корица и мед улучшат сесуальную жизнь

      Если добавить к корице пчелиный мед, богатый многочисленными витаминами и минералами, у вас получится очень питательное и полностью натуральное средство. Оно способно подарить заряд энергии, бодрости и сил.

      2. Смузи с корнем Маки

      Перуанская мака – это растение, которое применяется в медицине, как общеукрепляющее лекарственное средство.

      Если же в любимые рецепты коктейлей добавлять корень маки (в виде порошка), у вас получатся напитки с повышенными энергетическими свойствами (афродизиаки).

      Корінь маки
      Корень маки полезен для мужского и женского здоровья

      Только имейте в виду, что корень маки не рекомендуется потреблять людям, которые страдают от повышенного артериального давления или нервозности.

      Читайте также: Из-за чего у женщины снижается сексуальное желание

      3. Эфирное масло иланг-иланг

      Эфирные масла в принципе являются очень эффективными натуральными средствами для повышения чувственной составляющей отношений в паре. Их можно использовать и в качестве туалетной воды, и для улучшения аромата в спальне, и даже для массажа.

      Эфирное масло иланг-иланга является одним из сильнейших афродизиаков, наряду с маслом ванили, жасмина, корицы или имбиря.

      4. Имбирь

      Имбирь как и корица, относится к стимулирующим специям. Он идеально подойдет для повышения либидо без лекарственных препаратов.


      Имбирь улучшает либидо

      Кроме того, имбирь обладает и полезными для пищеварения свойствами. Еще он помогает бороться с лишним весом, так как выводит из организма лишнюю жидкость и ускоряет метаболизм.

      5. Ламинария (морская капуста)

      Это одна из разновидностей водорослей, необыкновенно богатая витамином В, минеральными веществами, клетчаткой и белками. Но одним из малоизвестных преимуществ этих водорослей является способность повышать сексуальное влечение.

      Ламінарія
      Польза морской капусты для сексуальной жизни

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Лечение Здоровая жизнь Здоровье Мужское здоровье Женское здоровье Секс
      Источник: 24 Канал
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