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"Улыбайся": Кьяра Ферраньи опубликовала нежные фото с трехмесячным сыном

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Кьяра Ферраньи с сыном Лео
Кьяра Ферраньи с сыном Лео / Instagram

Известная итальянская блогерша Кьяра Ферраньи имеет миллионы поклонников в социальных сетях, которые с восторгом наблюдают за ее личной жизнью. Так, Кьяра часто фотографируется со своим сыном Лео и женихом, итальянским певцом Fedez.

Трогательные фото и видео певица публикует на своей странице в Instagram.

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Блогерша поехала в Лондон на два дня и в социальных сетях рассказывает, как сильно скучает за маленьким Лео.

"Буду очень сильно скучать за этими тремя. Семья – это все", – прокомментировала фото Ферраньи.

Кроме того, Кьяра показала своим поклонникам видео с малышом, которому она говорит "улыбайся".

Кьяра Ферраньи с сыном: смотрите видео

 

When you cannot find your best angle for a photo

Допис, поширений Chiara Ferragni (@chiaraferragni)

19 марта у Кьяры Феррании и Fedez родился сын Лео. С первых дней рождения малыша, Кьяра уже публиковала его фото в социальных сетях.

Малыш получил имя в честь мотоцикла марки Benell Benelli Leoncino – шедевра итальянского дизайна середины 20-го века.

Кто такая Кьяра Ферраньи?
Известная итальянская модель, бизнес-вумен, а также одна из самых известных мировых фэшн-блогеров. Кроме того, популярность девушка получила благодаря личному контенту The Blonde Salad.

Жених девушки – итальянский рэпер, певец и музыкальный продюсер Fedez. Его настоящее имя – Федерико Леонардо Лючия.

Теги: LifeStyle Звездные мамы Звездные романы
Источник: 24 Канал
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