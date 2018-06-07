"Улыбайся": Кьяра Ферраньи опубликовала нежные фото с трехмесячным сыном

Известная итальянская блогерша Кьяра Ферраньи имеет миллионы поклонников в социальных сетях, которые с восторгом наблюдают за ее личной жизнью. Так, Кьяра часто фотографируется со своим сыном Лео и женихом, итальянским певцом Fedez.

Трогательные фото и видео певица публикует на своей странице в Instagram.

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Блогерша поехала в Лондон на два дня и в социальных сетях рассказывает, как сильно скучает за маленьким Лео.

"Буду очень сильно скучать за этими тремя. Семья – это все", – прокомментировала фото Ферраньи.

Допис, поширений Chiara Ferragni (@chiaraferragni) 6 Чер 2018 р. о 4:55 PDT

Кроме того, Кьяра показала своим поклонникам видео с малышом, которому она говорит "улыбайся".

Кьяра Ферраньи с сыном: смотрите видео

Допис, поширений Chiara Ferragni (@chiaraferragni) 7 Чер 2018 р. о 2:24 PDT

19 марта у Кьяры Феррании и Fedez родился сын Лео. С первых дней рождения малыша, Кьяра уже публиковала его фото в социальных сетях.



Малыш получил имя в честь мотоцикла марки Benell Benelli Leoncino – шедевра итальянского дизайна середины 20-го века.

Кто такая Кьяра Ферраньи?

Известная итальянская модель, бизнес-вумен, а также одна из самых известных мировых фэшн-блогеров. Кроме того, популярность девушка получила благодаря личному контенту The Blonde Salad.



Жених девушки – итальянский рэпер, певец и музыкальный продюсер Fedez. Его настоящее имя – Федерико Леонардо Лючия.