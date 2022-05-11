Умер Леонид Кравчук: как реагирует Украина на смерть первого президента

Первый Президент Украины Леонид Кравчук умер 10 мая в возрасте 88 лет. Украинские политики вспомнили, каким был Леонид Кравчук и его политическая деятельность на протяжении жизни.

До последних дней Леонид Кравчук возглавлял Украинскую делегацию для участия в Трехсторонней контактной группе. Следует вспомнить, что во время своего последнего обращения к народу первый президент заверил, что никто никогда не покорит свободолюбивый украинский народ.

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Был человеком, изменившим ход истории Украины

Владимир Зеленский в вечернем обращении рассказал, что Леонид Кравчук был тем человеком, который умеет найти мудрые слова и сказать их так, чтобы услышали все украинцы.

Возможно, именно благодаря своей мудрости он был по-особому веселым. Всегда ценил жизнь, каждую минуту. Но и всегда находил далеко не одну минуту, чтобы помочь разобраться и дать совет. И в частности за это я ему лично благодарен,

– сказал президент Украины.

Премьер-министр напомнил, что именно Кравчук в 1991 году подписал Постановление Верховной Рады о провозглашении независимости Украины и ежедневно работал на ее становление и развитие. Денис Шмыгаль выразил соболезнования родным и близким первого президента.

С подписью Кравчука распалась империя зла

Министр обороны Украины Алексей Резников вспомнил, что именно с подписью Леонида Кравчука империя зла распалась.

Спасибо за мирное восстановление нашей Независимости. Теперь мы защищаем ее с оружием в руках. R.I.P.,

– подытожил министр.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что это печальная новость и большая потеря.

"Я был лично знаком с ним, чем на самом деле горжусь. Леонид Макарович был мудрым патриотом Украины, действительно исторической фигурой в обретении нашей Независимости", – заметил Ермак.

Был исторической фигурой в обретении нашей Независимости

Украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) вспомнила: "Леонид Макарович был мудрым политиком, патриотом Украины, действительно исторической фигурой в обретении нашей Независимости. Светлая память светлому человеку!".

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук написал, что Леонида Кравчука не будет хватать Украине.

Он был Человеком, который изменил ход истории Украины, поэтому я благодарю Бога, что имел возможность этот отрезок земного времени дружить с Ним,

– вспомнил Стефанчук.



Верховная Рада опубликовала фото Леонида Кравчука и Руслана Стефанчука

Кличко вспомнил слова Кравчука о лидерстве

Он говорил, что лидером людей являются три вещи: талант, сильный характер и знания. Все это было присуще Леониду Макаровичу, вошедшему в историю нашего суверенного государства как первый его законно избранный лидер,

– вспомнил Виталий Кличко.

Мэр Киева также выразил соболезнования родным и близким Леонида Макаровича, а также:

вспомнил, что на его судьбу выпали бурные для нашей страны времена, непростые и исторические решения, становление украинской Независимости;

поблагодарил Леонида Макаровича за любовь к Украине, за мудрость и смелость.

Светлая Вам память, господин президент!,

– написал Кличко.

Глава столицы вспомнил, что за свою независимость и свободу мы боремся сегодня в войне против России, которая хочет реставрировать империю.

Однако Виталий Кличко заверил, что Украина сохранит суверенитет и свободу, полученную более 30 лет назад, не отступит и победит.

Кулеба много лет знал Кравчука

Леонида Макаровича я знал многие годы и всегда восхищался его мудростью. Он очень болел за Украину. Искренние соболезнования родным,

– написал Николай Кулеба.

Бывший Уполномоченный Президента по правам ребенка добавил: "Светлая память первому президенту Украины".



Николай Кулеба знал Леонида Кравчука много лет и восхищался его мудростью

Человечный, мудрый, благоразумный

Также слова о первом Президенте Украины Леониде Кравчуке в день его смерти 10 марта высказали:

Ирина Верещук, которая вспомнила, что имела честь знать Леонида Макаровича и запомнила все, чему он учил: "Он остался среди нас как светлая и мудрая личность. А еще он был очень человечным ";

"; Петр Порошенко написал, что сознательный переход Леонида Кравчука на государственные позиции сыграл не последнюю роль в провозглашении Независимости. Добавил: "Нет никакого сомнения, что Леонид Макарович ушел с верой в нашу победу ";

"; Экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков написал, что это большая потеря для всей Украины. Ведь первый президент до последнего оставался верен своей стране и стремился своим опытом и знаниями сделать нашу жизнь лучше и ему это удавалось.

Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк сообщила, что это человек, который первый на постсоветском пространстве передал власть демократическим путем: "Он был мудрым и благоразумным". Мы же охраняем, оберегаем и защищаем ту страну, которую получило для нас славное поколение 1991 года;

Сами "Слуги народа" заявили, что Леонид Кравчук внес огромный вклад в становление нашего государства: "За время президентства Леонида Кравчука были утверждены главные украинские символы: Герб, Флаг и Гимн Украины, сформированы Вооруженные силы Украины, а независимость Украины признана всем миром".

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Что известно о смерти и последнем году Леонида Кравчука: главное

10 мая в 88 лет умер первый Президент Украины Леонид Кравчук. Сначала об этом сообщили украинские СМИ. Впоследствии эту информацию подтвердили в Верховной Раде Украины.

До последнего политик не прекращал участвовать в политической жизни Украины, являлся председателем Украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе.

Еще в январе 2022 года он передал журналистам письмо, в котором писал, что с тревогой следит за новостями о возможном широкомасштабном вторжении России в Украину. Тогда уверял, что ему хочется "грудью закрыть родную землю". А также был убежден – если в чьей-то больной голове назревает воровской план захвата Украины, пусть знают: никто никогда не покорит свободолюбивый украинский народ.

Перед этим в июне 2021 года Леониду Кравчуку сделали операцию на сердце в Киевском центре сердца. После этого политик уехал на реабилитацию в Германию.

Леонид Кравчук был в реанимации почти месяц. По данным 24 канала – под аппаратом искусственной вентиляции легких.

В июле 2021 года родные политика попросили врачей воздерживаться от комментариев по поводу состояния здоровья первого президента.

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