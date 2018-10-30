Умер Давид Черкасский

30 октября скончался знаменитый украинский художник-мультипликатор, режиссер и сценарист Давид Черкасский. Ему было 86 лет.

О трагической новости сообщил у себя в Facebook его близкий друг Александр Меламуд.

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По его словам, Черкасский умер в больнице через два месяца после госпитализации из-за инсульта.

"Два месяца после инсульта он пролежал в реанимации. Два месяца врачи боролись за его жизнь. Ушла легенда. Умер одна замечательный человек, большой мастер. До последнего дня перед болезнью он постоянно повторял, что жизнь прекрасна", – написал Меламуд.

Кто такой Давид Черкасский?

Украинский режиссер-мультипликатор, художник-мультипликатор, сценарист. Заслуженный деятель искусств Украины и Народный артист Украины. За свою карьеру он снял 14 анимационных лент, наиболее известными из которых являются мультфильмы "Приключения капитана Врунгеля", "Доктор Айболит" и "Остров сокровищ".