Умер Баадур Цуладзе – известный грузинский актер
Грузинский и советский актер и режиссер Баадур Цуладзе умер на 83 году жизни. Он страдал от затяжной болезни.
Об этом сообщает Reginfo.ge.
Издание отмечает, что смерти предшествовала затяжная болезнь, с которой Цуладзе не справился.
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Актер снялся в более чем 90 фильмах, среди которых "Блондинка за углом", "Не горюй!", "Листопад". Широкую известность он получил благодаря роли трактирщика в "Приключениях Буратино". Его карьера началась в далеком 1954-м и продолжалась до 2014-го.
Кроме того, Цуладзе снял 9 собственных фильмов и работал ведущим на телевидении.
Источник: 24 Канал
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