Умер Баадур Цуладзе – известный грузинский актер

Грузинский и советский актер и режиссер Баадур Цуладзе умер на 83 году жизни. Он страдал от затяжной болезни.

Об этом сообщает Reginfo.ge.

Издание отмечает, что смерти предшествовала затяжная болезнь, с которой Цуладзе не справился.

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Актер снялся в более чем 90 фильмах, среди которых "Блондинка за углом", "Не горюй!", "Листопад". Широкую известность он получил благодаря роли трактирщика в "Приключениях Буратино". Его карьера началась в далеком 1954-м и продолжалась до 2014-го.

Кроме того, Цуладзе снял 9 собственных фильмов и работал ведущим на телевидении.