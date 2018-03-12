Умер Юбер де Живанши – основатель бренда Givenchy
Умер Юбер де Живанши – легендарный французский дизайнер, основатель бренда Givenchy. 21 февраля ему исполнился 91 год.
Его клиенткой и подругой была известная актриса Одри Хепберн. Также она была его музой, и модельер шил сценические костюмы для всех кинофильмов, в которых снималась звезда.
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Юбер де Живанши и Одри Хепберн
Кроме того, именно для Хепберн Живанши создал свои первые духи – аромат L'Interdit.
Дом моды Живанши открыл в 1952 году, когда ему было всего 25 лет. В 1995 году дизайнер отошел от дел и передал правление креативным директорам. Сейчас над коллекциями бренда работает Клэр Уэйт Келлер.
Источник: 24 Канал
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