Умер Юбер де Живанши – основатель бренда Givenchy

Умер Юбер де Живанши – легендарный французский дизайнер, основатель бренда Givenchy. 21 февраля ему исполнился 91 год.

Его клиенткой и подругой была известная актриса Одри Хепберн. Также она была его музой, и модельер шил сценические костюмы для всех кинофильмов, в которых снималась звезда.

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Юбер де Живанши и Одри Хепберн

Кроме того, именно для Хепберн Живанши создал свои первые духи – аромат L'Interdit.

Дом моды Живанши открыл в 1952 году, когда ему было всего 25 лет. В 1995 году дизайнер отошел от дел и передал правление креативным директорам. Сейчас над коллекциями бренда работает Клэр Уэйт Келлер.