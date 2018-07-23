Умер юный украинский хоккеист Эдуард Жук

В воскресенье, 22 июля, умер юный украинский хоккеист херсонского "Днепра" Эдуард Жук. Две недели назад спортсмен отпраздновал свое 17-тилетие.

Об этом сообщила Федерация хоккея Украины.

"Вчера преждевременно ушел из жизни нападающий херсонского "Днепра", кандидат в состав юниорской сборной команды Украины Эдуард Жук", – говорится в сообщении.

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При этом о причинах смерти юного спортсмена не сообщается.

По информации ФХУ, Жук является воспитанником донецкой школы хоккея. С 2014 года выступал в Херсоне, где получал награды детско-юношеских соревнований. В прошлом сезоне в составе команды "Днепр" Жук стал серебряным призером чемпионата Юниорской хоккейной лиги.