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      Умер комментатор Сергей Дерепа: его коллега Сергей Савелий вспомнил более 40 лет дружбы

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      Сергей Савелий поделился воспоминаниями о Сергее Дерепе, который умер 27 января
      Сергей Савелий поделился воспоминаниями о Сергее Дерепе, который умер 27 января / Коллаж 24 канал

      27 января умер Сергей Дерепа. Этот человек является настоящей легендой украинского комментаторского цеха 90-х годов. Каким он был и о последних годах жизни Сергея Дерепы, в комментарии 24 каналу поделился его коллега и еще одна выдающаяся личность в украинском телевидении Сергей Савелий.

      Сергей Савелий и Сергей Дерепа познакомились в 1978 году. Тогда первый проходил практику на Киевском областном радио, а второй работал в то время на областном. Обе редакции располагались в одном помещении – на Крещатике, 26.

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      "Он сразу после школы поступил в Киевский университет, закончил русскую филологию. После выпуска пошел работать на радио. А потом, когда работал на Киевском областном радио, перешел в спортивную редакцию. Помню, что во время одной из встреч он сказал: "Так это на областном радио надоели те поездки на утренние доения для репортажей, что надо переходить в спортивную редакцию". Так он оказался в спортивной журналистике", – рассказал Сергей Савелий.

      По его словам, после знакомства они часто встречались и говорили как о спорте, так и на другие темы. Также журналисты за радио играли в одной футбольной команде, а когда начали работать на телевидении, то провели не одну общую футбольную трансляцию. У них было более 40 лет настоящей дружбы.

      Работали Сергей Савелий и Сергей Дерепа вместе и на Олимпиадах: в 2002-м в Солт-Лейк-Сити (США) и в 2004-м в Афинах (Греция). Собственно в Солт-Лейк-Сити произошел один интересный и, как потом выяснилось, символический случай.

      Это был единственный раз, когда наша хоккейная сборная попала на олимпийский турнир, и Сережа там комментировал хоккей. Заканчивал он репортаж об одном из матчей, а Коля Рябов был режиссером здесь в Киеве... Сережа подумал, что звукорежиссер уже пульт вывел, что его уже не слышно, и в конце репортажа он сказал: "Коля Рябов – чемпион". И так случилось, что буквально ровно через три года Сережа Дерепа, к сожалению, ушел, так сказать, к Коле Рябове чемпионе (режиссер Николай Рябов в умер 26 января 2016 года – 24 канал),
      – отметил комментатор.

      Последний разговор между Сергеем Савелием и Сергеем Дерепой в кое чем и касался Николая Рябова.

      "Последнее общение было где-то неделю назад. Тогда я позвонил ему из редакции, и мы обсудили окончание этапа биатлонного, кажется. Трудно вспомнить. Но точно, тогда во время разговора всплыло что-то смешное, и мы посмеялись. Затем я говорю, что 26 января будет годовщина смерти Коли Рябова, и предложил ему встретиться. Сережа говорит, что зимой ему трудно, а летом к его могиле можно съездить. Но так получилось, не съездим уже никогда вместе", – говорит Савелий.

      Как сообщил он, у Сергея Дерепы длительное время были проблемы какого-то сосудистого характера, поэтому трудно ему было ходить ногами. Лето для него определенным образом было раем и уютом, поэтому он всю эту пору проводил на даче, которая находится в Яролсавце на Черниговщине. А с июля 2015 года, когда ушел на пенсию, не очень активно любил встречаться.

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      В общем трудно что-то комментировать, когда человек, с которым ты прожил и проработал столько времени, человек, который является твоим ровесником, уходит из жизни. Обидно. Даже не обидно, а больно, что так рано, на 64 году он ушел из жизни,
      – добавил Сергей Савелий.

      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины СМИ Медиа Потери Спорт Журналисты
      Источник: 24 канал
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