Умер легендарный украинский футболист, отец капитана "Карпат"

23 августа на 61-м году жизни остановилось сердце известного футболиста луцкой "Волыни" Андрея Федецкого.

Ушел из жизни Андрей Стефанович Федецкий – один из лучших бомбардиров в истории луцкой "Волыни" и отец капитана львовских "Карпат" Артема Федецкого.

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Также Андрей Федецкий выступал за харьковский "Металлист" и холмовскую "Гвардию". У футболиста было прозвище "Волынский Марадона". Финалист Кубка СССР 1983 года в составе "Металлиста". Мастер спорта СССР с 1983 года.

Лишь 5 августа бывший футболист "Волыни" отпраздновал свое 60-летие. Прощание состоится 23 августа вечером в Луцке.

Редакция "24 канала" выражает глубокие соболезнования всем родным и близким Андрея Федецкого.

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