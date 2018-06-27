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Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса

Умер отец Майкла Джексона – Джо Джексон

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Умер отец Майкла Джексона – Джо Джексон
Умер отец Майкла Джексона – Джо Джексон / www.gettyimages.in

Отец легендарного поп-исполнителя Майкла Джексона, Джо Джексон, умер 27 июня. Мужчина скончался на 90-м году жизни вследствие прогрессирующей болезни.

Об этом сообщают на The Guardian со ссылкой на близкие к семье источники .

Как отмечают в издании, Джо Джексон скончался в 3:30 утра в среду, 27 июня, в Лос-Анджелесе. Рядом с ним находилась его семья, включая жену Кэтрин и его внуков.

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На днях 89-летний мужчина подтвердил информацию, что у него был диагностирован рак четвертой стадии. Несколько дней назад его госпитализировали. Джексон также страдал от слабоумия и слепоты после перенесенного инсульта 2015 года.


Покойные Майкл и Джо Джексоны

Внук покойного Джо Джексона, И Джексон, подтвердил информацию о смерти дедушки. "Спасибо, "Ebony Magazine". Мы видим любовь и поддержку и ценим это", – говорится в Twitter-сообщении Тая.

Кто такой Джо Джексон?
Американский музыкальный менеджер, наиболее известный как патриарх музыкальной семьи Джексонов, и, в частности, отец певца Майкла Джексона и певицы Дженет Джексон.

Теги: LifeStyle Новости культуры Музыка Потери
Источник: 24 Канал
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