Умер Ричард Свифт – участник группы The Black Keys
Бас-гитарист известной американской группы The Black Keys Ричард Свифт умер на 42-м году жизни. Пока неизвестно, что стало причиной смерти.
Смерть музыканта подтвердили его коллеги, в частности, фронтмен The Black Keys Дэн Ауэрбах, который назвал Свифта одним из самых талантливых музыкантов, которых он знал.
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Ричард умер во вторник, 3 июля, в городе Такома, штат Вашингтон. Также известно, что в прошлом месяце Свифта экстренно госпитализировали, его состояние оценивалось как тяжелое.
Свифт родился в 1977 году в Калифорнии в семье музыкантов. Он был певцом, автором песен, мультиинструменталистом, продюсером и режиссером короткометражных фильмов. У Ричарда осталась жена Шэйлин и трое детей.
Музыкант выступал с группой The Black Keys с 2014 года в качестве бас-гитариста и бэк-вокалиста. А в группе The Shins он играл на клавишных с 2011 года.
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