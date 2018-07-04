Умер Ричард Свифт – участник группы The Black Keys

Бас-гитарист известной американской группы The Black Keys Ричард Свифт умер на 42-м году жизни. Пока неизвестно, что стало причиной смерти.

Смерть музыканта подтвердили его коллеги, в частности, фронтмен The Black Keys Дэн Ауэрбах, который назвал Свифта одним из самых талантливых музыкантов, которых он знал.

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Ричард умер во вторник, 3 июля, в городе Такома, штат Вашингтон. Также известно, что в прошлом месяце Свифта экстренно госпитализировали, его состояние оценивалось как тяжелое.

Допис, поширений Easy Eye Sound (@easyeyesound) 3 Лип 2018 р. о 6:38 PDT

Свифт родился в 1977 году в Калифорнии в семье музыкантов. Он был певцом, автором песен, мультиинструменталистом, продюсером и режиссером короткометражных фильмов. У Ричарда осталась жена Шэйлин и трое детей.



Музыкант выступал с группой The Black Keys с 2014 года в качестве бас-гитариста и бэк-вокалиста. А в группе The Shins он играл на клавишных с 2011 года.