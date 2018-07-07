Умер Стив Дитко – аниматор украинского происхождения, который создал "Человека-паука"

В США на 91-м году жизни умер один из создателей персонажей "Человека-паука" и "Доктора Стрэнджа" – американский художник с украинскими корнями Стив Дитко.

Как сообщает издание The Hollywood Reporter со ссылкой на департамент полиции Нью-Йорка, Дитко нашли мертвым в его квартире на Манхэттене 29 июня.

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Ему было 90 лет.

In 1961, Steve Ditko and Stan Lee created Spider-Man. Lee, the editor-in-chief at Marvel Comics, gave Ditko the assignment after he wasn't satisfied with Jack Kirby's take on the idea of a teen superhero with spider powers https://t.co/s1Nx8Qu0J7 — Hollywood Reporter (@THR) 7 липня 2018 р.

Стив Дитко родился в 1927 в Пенсильвании (США) в семье украинских эмигрантов.

В 1961 году он вместе с бывшим главным редактором Marvel Comics Стэном Ли создал персонажа Человека-паука, который впервые появился в 15-м номере "Странной фантазии". Через два года в 1963 году Дитко создал героя Доктора Стрэнджа, который также стал одним из главных персонажей вселенной Marvel.

В 1979 году одной из его последних работ для Marvel стала Девушка-белка.

СМИ сообщали, что на протяжении длительного времени Стив Дитко не выходил на публику, не давал интервью и жил затворником в Нью-Йорке.