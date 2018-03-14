Фильмы и сериалы о Стивене Хокинге, которые сняли при жизни гениального ученого

Известный английский физик-теоретик Стивен Хокинг умер на 77 году жизни. В мире, пожалуй, нет взрослого человека, который бы не слышал об этом ученом. Еще при жизни гения успели снять несколько фильмов и сериалов о нем, да и сам Стивен Хокинг успел появиться на экранах в эпизодических ролях.

О смерти Стивена Хокинга сообщил представитель его семьи утром 14 марта. Этот человек своим примером показал всему миру, что никогда не стоит сдаваться. Стивен Хокинг – гениальный ученый. Неизлечимая болезнь, паралич и потеря способности говорить не помешали ему делать свои феноменальные исследования и выступать перед огромной публикой.

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В 21-летнем возрасте Хокингу диагностировали неизлечимую болезнь – боковой амиотрофический склероз, или так называемую "болезнь двигательного нейрона", которая впоследствии привела к параличу. Первые проявления заболевания были слабыми: легкая неуклюжесть и несколько неожиданных падений. Однако впоследствии состояние ученого только ухудшалось. Врачи тогда отводили ему не больше двух-трех лет жизни, но это не сломило Хокинга и он дожил до 76 лет.

Где снимался Стивен Хокинг

Стивен Хокинг сыграл эпизодическую роль самого себя в своем любимом телешоу "Звездный путь" (StarTrek) и стал героем одной из серий мультсериала "Симпсоны". Также о профессоре сняли два художественных фильма: "Хокинг" (2004) и "Теория всего" (2014). А в 2012 году физик также снялся в сериале "Теория большого взрыва".



"Звездный путь" -– эпизод со Стивеном Хокингом (видео)

"Теория большого взрыва": эпизод со Стивеном Хокингом (видео)

"Симпсоны": эпизод со Стивеном Хокингом (видео)

Сам же Хокинг был большим поклонником актрисы Мэрилин Монро, а плакат с ее фото висел в кабинете ученого.

Если бы у меня был выбор, на машине времени отправиться в гости к Мэрилин Монро или Исааку Ньютону, я бы выбрал Монро. У Ньютона, кажется, был неприятный характер,

– признался Хокинг в одном интервью.



Стивен Хокинг и актеры сериала "Теория большого взрыва"

Фильмы о Стивене Хокинге

Теория всего (2014 год)

Фильм режиссера Джеймса Марша, основанный на мемуарах Джейн Хокинг, посвященных отношениям с ее бывшим мужем.

В главных ролях Эдди Редмэйн и Фелисити Джонс. История о жизни великого ученого, о его личных переживаниях, о страданиях жены и о признании в мире науки.

Теория всего – смотреть онлайн трейлер

Хокинг (2004)

Британский драматический фильм телеканала BBC о ранней карьере физика Стивена Хокинга в Кембриджском университете и борьбе с амиотрофическим склерозом. Картина была номинирована на премию BAFTA в категории "Лучший драматический фильм" в 2005 году.



Хокинг – смотреть онлайн трейлер

Настоящий гений со Стивеном Хокингом (сериал)

Профессор Стивен Хокинг покажет наш истинный потенциал, заставляя команду добровольцев (а заодно и зрителей) думать как величайшие умы истории и отвечать на самые сложные вопросы человечества.

Настоящий гений со Стивеном Хокингом – смотреть онлайн

Наука будущего Стивена Хокинга (сериал)

Сериал стартовал в 2014 году на канале National Geographic. Профессор Стивен Хокинг и его команда ученых решает исследовать современные научные технологии.

Наука будущего Стивена Хокинга – смотреть онлайн