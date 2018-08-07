Умер украинский актер и режиссер Игорь Славинский: подробности

Народный артист Украины, актер и режиссер Театра на Подоле, Игорь Славинский, умер в 66 лет. Как известно, режиссер долгое время болел, но несмотря на болезнь и невыносимую жару, продолжал работать и ездил ставить спектакль в Николаеве.

"Не стало Игоря Славинского. Печаль, отчаяние, горе. Соболезнования родным, близким, Театру", – сообщил театральный критик Олег Вергелис на своей странице в Facebook.

Читайте также: Роберт Редфорд объявил о завершении актерской карьеры

Недавняя летняя рабочая поездка в Николаев оказалась роковой – последней. Организм не выдержал нагрузки, напряжения, жары. Не выдержал страстного "бега" по кругу. А в родном Театре на Подоле он уже начал работу над булгаковским "Бегом" с его причудливыми снами. И можно только представить, какой бы была эта постановка. Но теперь он и сам стал частью наших театральных снов,

– рассказал изданию критик ZN.UA.

Кто такой Игорь Славинский? Украинский театральный режиссер, педагог, актер. Родился 7 февраля 1953 года. В 1975 году окончил актерский факультет Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени И. Карпенко-Карого, начал работу в театре русской драмы имени Леси Украинки. В 1983 году стал актером Молодого театра, с 1987 – актер Театра на Подоле, получил диплом режиссера. С 2008 года занимал должность режиссера-постановщика Театра на Подоле.



Славинский также ставил спектакли на сценах других театров, играл в театрах и преподавал актерское мастерство в КНУТКиТ на курсе Николая Рушковского. На его счету также около 50 ролей в сериалах и фильмах.