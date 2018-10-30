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      Умерла Нина Кожух – тренер звезды украинского плавания Яны Клочковой

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      Умерла Нина Кожух
      Умерла Нина Кожух

      29 октября на 74-м году жизни умерла Заслуженный тренер Украины Нина Кожух. Она вместе со своим покойным мужем Александром Кожухом воспитала целую плеяду знаменитых пловцов.

      Нина Кожух был Заслуженным тренером Украины, которая воспитала нашу единственную за времена независимости четырехкратную олимпийскую чемпионку Яну Клочкову. Еще во времена СССР ученики Нины Федоровны не раз становились чемпионами страны, били рекорды в Европе, а Владимир Долгов стал бронзовым призером Олимпиады-80.

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      Нина Кожух с Яной Клочковой

      В 2006 году Нина Кожух была признана в плавании лучшим женским тренером Европы. В этом году награждена орденом княгини Ольги I степени.

      Муж Нины Федоровны – Александр Кожух – ушел из жизни два года назад в возрасте 85-ти лет.

      Напомним, что Нина Кожух шесть лет назад публично рассказала в СМИ о своем диагнозе – раке груди.

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      Теги: Спорт Плавание
      Источник: 24 Канал
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