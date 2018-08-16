Умерла певица Арета Франклин
В США умерла известная певица Арета Франклин после продолжительной болезни.
Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на ее агента Гвендолин Куинн.
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Причиной смерти певицы стал рак поджелудочной железы, который диагностировали у Франклин несколько лет назад. Последние дни состояние звезды сильно ухудшилось, она находилась в своем доме в Детройте в окружении близких и родных.
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Умерла "королева соула" Арета Франклин
Арету Франклин называли королевой соула, а ее самой известной песней стала композиция "Respect" 1967 года, которую считают гимном феминизма.
Слушайте песню Aretha Franklin – Respect:
Кто такая Арета Франклин?
Известная соул и ритм-энд-блюз-певица. Первая женщина, имя которой появилось в Зале славы рок-н-ролла. В 2008 году журнал Rolling Stone признал Арету Франклин величайшей певицей в истории.