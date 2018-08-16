Умерла певица Арета Франклин

В США умерла известная певица Арета Франклин после продолжительной болезни.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на ее агента Гвендолин Куинн.

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BREAKING: Publicist for Aretha Franklin says the Queen of Soul died Thursday at her home in Detroit. — The Associated Press (@AP) 16 серпня 2018 р.

Причиной смерти певицы стал рак поджелудочной железы, который диагностировали у Франклин несколько лет назад. Последние дни состояние звезды сильно ухудшилось, она находилась в своем доме в Детройте в окружении близких и родных.

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Умерла "королева соула" Арета Франклин

Арету Франклин называли королевой соула, а ее самой известной песней стала композиция "Respect" 1967 года, которую считают гимном феминизма.

Слушайте песню Aretha Franklin – Respect:

Кто такая Арета Франклин?

Известная соул и ритм-энд-блюз-певица. Первая женщина, имя которой появилось в Зале славы рок-н-ролла. В 2008 году журнал Rolling Stone признал Арету Франклин величайшей певицей в истории.