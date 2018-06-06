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Умерла украинская режиссер Кира Муратова

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Умерла Кира Муратова
Умерла Кира Муратова / Фото из свободных сетей

Умерла известная украинская режиссер Кира Муратова.

Об этом в Facebook сообщили журналист газеты "День" Дмитрий Десятерик и телепродюсер Юрий Минзянов.

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Причина смерти Муратовой не указывается.

"Пошла Кира... С ней целая эпоха. Помню, как еще студентом ВГИКа плакал на "Долгих проводах"... Какие-то черные дни настали, кругом смерть", – написал Минзянов.

Кира Муратова была самым ярким режиссером своего поколения со своим неповторимым стилем. Первые фильмы Муратовой "Короткие встречи" (1967) и "Долгие проводы" (1971) сделали ее знаменитой.

Фильм "Астенический синдром" Муратовой в 1990 году получил Гран-при Берлинского кинофестиваля. Трагикомедия "Настройщик" была показана на фестивале в Венеции. Последними работами режиссера стали драмы "Мелодия для шарманки" и "Вечное возвращение. Кастинг".

Кира Муратова жила и работала в Одессе, а свою карьеру завершила в 2012 году.

Теги: Новости Украины LifeStyle Кино Потери
Источник: 24 канал
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