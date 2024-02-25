Российский самолетопад: почему российские истребители не смогли прикрыть А-50
В течение последних недель Россия потеряла большое количество авиации, в том числе и самолет А-50. Известно, что его в воздухе прикрывал истребитель Су-35.
Об этом 24 Каналу рассказал генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко, отметив, что сам А-50 имеет стоимость около 350 миллионов долларов.
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Известно, что удалось сбить модернизированную версию этого самолета. Также к убыткам стоит добавить потери среди опытных специалистов, которые находились на А-50.
Этот самолет является одним из важных элементов разведывательно-ударного комплекса России. Он в текущем времени обнаруживает цели для ударов. Там практически управляют действиями бомбардировщиков Су-34, которые бросают авиабомбы. А заявленная дальность обнаружения целей – 600 километров. Теперь они еще дальше будут работать от нашей границы,
– сказал Романенко.
Почему Су-35 не прикрыл А-50
Как отметил Романенко, уже была информация, что самолет удалось сбить с помощью системы С-200. В то же время рядом с А-50 летел вражеский истребитель Су-35, который должен был его прикрывать.
Стоит понимать, что Су-35 может прикрывать А-50 от других самолетов. А вот от зенитной ракеты он практически никак не может что-то сделать.
Это были креативные и асимметричные действия со стороны командования Воздушных сил и командования Сил обороны Украины в целом. Я когда-то учился на С-200. На такие типы самолета нужны 3 или более ракет. Однако, вероятно, в связи с экономией здесь было выпущено 2 ракеты. Одна попала по "ловушке", а другая сбила самолет,
– сказал Романенко.
Уничтожение А-50: коротко
- Вечером 23 февраля наши защитники сбили уже второй вражеский А-50 над Азовским морем. Это был результат удачной работы Воздушных сил ВСУ и ГУР.
- В ГУР также сообщили, что россияне потеряли по меньшей мере 10 членов экипажа. А сама операция была сложной и нестандартной.
- Уже опубликовали видео уничтожения самолета. Известно, что А-50 отстреливал тепловые "ловушки". Но одна из ракет таки попала по самолету.