Восстановить их не могут, – летчик-инструктор оценил потери российской авиации

Украинские военные сбили 45 боевых самолетов России за 2023 год. Это отличный результат, который влияет на боеспособность оккупантов.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, заметив, что 45 уничтоженных самолетов за 2023 год – это более 10% от общего боевого авиапарка оккупантов.

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Уничтожаем не только самолеты

Как отметил Свитан, Россия не может произвести такое же количество самолетов за один год. Поэтому у них постепенно уменьшается доступный парк самолетов, которые они могут использовать в боевых действиях. Также важно, что удается уничтожать и российских лётчиков.

Одно дело – самолеты. Другое дело – летчики. Самолет можно условно за год сделать. А летчика первого класса подготовить – это 7 – 8 лет. И до 10 лет, чтобы у него был налет по крайней мере более 1000 часов. Поэтому это серьезные потери как для арсенала самолетов, так и для летного состава.

– отметил Свитан.

Это отличный результат работы украинских сил ПВО. Важно, что удается уничтожать российские самолеты как из старых советских зенитных ракетных комплексов, так и из современных западных ЗРК.

Уничтожение российской авиации: коротко