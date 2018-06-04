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ОЛЕГ СЕНЦОВ "УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ КИРИЛ ВЫШИНСКИЙ

Уничтожить супербактерии возможно: ученые из США нашли способ

68 Читати новину українською
Супербактерии
Супербактерии / wreducacional.com.br

Из-за чрезмерного использования антибиотиков в промышленности много бактериальных штаммов потеряли к ним чувствительность. Такие организмы получили название супербактерии.

Как отметили в Министерстве здравоохранения Великобритании, из-за этого ситуация приобретает неслыханно угрожающий характер, передает Angewandte Chemie.

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Поскольку, по данным ученых, к 2050 году устойчивые к антибиотикам бактерии будут убивать 10 миллионов человек в год.

Поэтому ученые серьезно взялись за исследование уничтожения супербактерий. Они обнаружили, что молекулы, способные противостоять устойчивым к лекарствам бактериям, можно найти в меде, яде гремучей змеи, кленовом сиропе, молоке утконоса и других продуктах.

Молекули, здатні вбивати супербактерії, можна знайти у меді
Молекулы, способные убивать супербактерии, можно найти в меде

Исследователи Университета штата Северная Каролина в США сообщили, что им удалось синтезировать соединение, которое эффективно убивает супербактерии. Это стало возможным благодаря липоксазолидинону А – молекуле, которую производят морские микроорганизмы.

У нас уже есть химический каркас – исходный кусок головоломки. Эта часть эффективна, и поэтому сейчас все усилия сосредоточены на оценке свойств этих молекул и их эффективности in vivo. Надеемся, что мы сможем построить эшафот для создания лекарств, эффективных против MRSA и других устойчивых бактерий,
– отметили ученые.

Они создали синтетическую версию этой молекулы и улучшили ее способность убивать бактерии, получив более мощное соединение – JJM-35.

Это соединение оказалось эффективным не только против лекарственно-устойчивых бактерий, оно скорее убивает чувствительные штаммы. Сейчас ученые разрабатывают препарат с содержанием JJM-35.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Здоровье Лечение исследования Медицина
Источник: 24 Канал
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