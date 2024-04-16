Выглядит впечатляюще: Мусиенко предположил, как могут использовать уникальную лодку-беспилотник
Украинские специалисты представили на выставке в ОАЭ прототип подводной лодки Kronos. Она может запускать торпеды. Работать как с экипажем, так и без.
Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко прокомментировал 24 Каналу эту разработку. Он считает, что данный проект может быть довольно перспективным.
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"Судя по внешнему виду и как это выглядит на воде, то может быть менее заметно для наблюдения систем врага, чем надводные объекты. Безусловно, применение ему можно найти, потому что выглядит довольно-таки интересно, впечатляюще. Единственное, что важно понимать, – цену и непосредственно применение. Это моменты, которые влияют", – сказал Мусиенко.
Что известно о подводной лодке
Известно из технических характеристик, что эта разработка может развивать скорость на воде до 80 км/ч, под водой – 50 км/ч. Имеет грузоподъемность на воде до 3 тонн. А также лодка оснащена системой дистанционного управления, что позволяет использовать ее как дрон.
"Я понял намек, что ее можно использовать, как камикадзе. Но важна цена для сравнения с другими дронами – какое конкурентное преимущество. В чем разница и особенности – это могут показать тесты. Перемещение людей с точки зрения выполнения каких-то задач – тоже интересно. Наши разведчики, которые в том числе были и в Крыму, на таких разработках были бы менее заметными для врага", – предположил Мусиенко.
Что известно об украинских морских дронах: основное
- В ГУР рассказали, что планируют модифицировать известные дроны Magura. Специалисты работают над тем, чтобы на беспилотную платформу поставить средства ПВО. Это непростая задача в техническом исполнении, но возможна.
- Заметим, что данный вид дронов успешно топил российские корабли. В частности, большой десантный корабль "Цезарь Куников".
- Между тем модернизация добралась до еще одних дронов – Sea Baby, которые тоже ликвидируют российские корабли в Черном море. Они стали еще более смертоносными.