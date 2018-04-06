Уникальная операция: в Израиле 21-летнему парню пересадили череп, напечатанный на 3D принтере

В Иерусалиме в больнице "Шаарей-цедек" врачи спасли жизнь парню, который пострадал от менингита. Вместо удаленной части черепа, ему имплантировали напечатанный на принтере протез, который точно соответствует форме головы.

Об этом пишет Israinfo.

Не передать того ужаса, который я испытала, когда видела мужа в коме и уже не надеялась когда-нибудь услышать хоть слово из его уст. Это чудо, что он выздоровел. Я буду до конца дней благодарить врачей за спасение,

– такими были слова жены спасенного парня врачам после того, как они смогли спасти его, даже с наименьшими шансами выжить.

Около года назад житель Иерусалима попал в больницу после судорожного припадка. После обследования был выявлен менингит, который вызвал опасное для жизни повышение внутричерепного давления.

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Медикаменты не помогали выздороветь, и парень находился на грани жизни и смерти.

По словам врача Нево Маргалита, больной постепенно погружался в кому. После того, как потерял сознание – его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Нейрохирург Джон Уайнстон рассказал, что это очень редкий случай инфекции. Шанс выжить – низкий. Для того, чтобы спасти жизнь парню – ему удалили 15 см костей черепа. Однако встал вопрос: как ему жить дальше с удаленной частью черепа.

Через несколько месяцев после первой операции, врачи решили заполнить часть черепа протезом, напечатанным на трехмерном принтере, который будет точно соответствовать форме черепа.

Сейчас, как сообщают врачи, состояние больного улучшилось и он смог вернуться к нормальной жизни.

Отметим, это не первый случай использования 3D-принтеров в израильской медицине. Кроме органов, существует также производство протезов. В Израиле в отделениях челюстно-лицевой хирургии уже используются 3D-принтеры.