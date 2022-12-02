В Минкульте рассказали о сложностях с запретом УПЦ МП: есть ли выход

Сеть УПЦ МП продвигает российские нарративы. Сейчас вопрос запрета ее деятельности вызывает определенные сложности, но Украина найдет выход из ситуации.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в эфире национального телемарафона. Напомним, что СНБО принял жесткое решение по российским церквям в Украине.

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Какой выход найдет Украина по УПЦ МП

Ткаченко заявил, что проще всего было бы, чтобы представители УПЦ с начала войны проявили свою ответственную позицию патриотов Украины. Впрочем, этого не вышло.

По словам министра, как показывают действия СБУ и правоохранителей, деятельность по продвижению пророссийских нарративов в Украине осуществляется именно через сеть УПЦ МП.

Поэтому хотя существуют законодательные сложности, связанные с тем, как подойти к запрету в Украине, я думаю, что в результате дискуссии мы такой вариант найдем,

– подчеркнул Ткаченко.

Он добавил, что изменения в устав УПЦ МП дошли до Минкульта. Там нет административного подчинения РПЦ, однако есть духовная связь, которая не прерывается.

"Что означает эта духовная связь на практике – показывают наши правоохранители. К сожалению, все возможности для диалога относительно того, чтобы такие действия в УПЦ были невозможны, исчерпаны, поэтому правительство и законодатели должны действовать уже другим способом", – подчеркнул Ткаченко. .

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