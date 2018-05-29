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ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО

Употребление какого вещества продлевает жизнь: ответ ученых

184 Читати новину українською
Употребление белка продлевает жизнь
Употребление белка продлевает жизнь / healthylivingmadesimple.com

Исследователи из Гронингенского университета в Нидерландах установили, что потребление в большом количестве белка снижает риск сердечной недостаточности и продлевает жизнь.

В эксперименте приняли участие более 2 тысяч человек из 11 стран мира, пишет The Times.

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Исследование продолжалось в течение двух лет.

У людей, которые употребляли белок в незначительном количестве – 40 грамм в день – в течение 21 месяца риск смерти составил почти 30%. Этот показатель достигал 18% у тех, кто употреблял более 70 грамм белка.

Ученые установили, что пища с высоким содержанием белка сохраняет сердце здоровым на протяжении большего времени. Также это способствует накоплению мышечной массы.

К слову, ученые из Швеции установили связь между продолжительностью жизни и продолжительностью сна. Они обнаружили, что привычка отсыпаться до полудня на выходные положительно влияет на организм человека.

Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь Здоровое питание
Источник: 24 Канал
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