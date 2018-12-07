Употребление соли может привести к ряду опасных болезней

Ученые давно твердят, что человеку нужно следить за потреблением соли, так как высокое содержание в рационе может привести к сердечно-сосудистым болезням.

Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Neuroscience.

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Однако кроме риска высокого кровяного давления, ученые обнаружили еще один фактор, относящийся к соли и прямо указывающий на связь кишечника с мозгом.

Ученые пытались объяснить, как употребление этого продукта может привести к аутоиммунным заболеваниям.

В исследовании мышей посадили на диету с большим количеством соли. У них выявили нарушения когнитивных способностей и признаки нарушения кровообращения.

Такие нарушения зафиксировали даже при отсутствии высокого кровяного давления. Это означает, что даже если грызунам удастся справиться с гипертонией, которая возникает из-за диеты с высоким содержанием натрия, повышенный риск развития инсульта и старческого слабоумия (деменции) может сохраняться.

Вывод ученых: употребление соли приводит к инсульту и деменции.

Деменция – что это? Это тяжелое заболевание, характеризующееся расстройствами интеллекта и поведения, которые могут привести к утрате элементарных навыков, касающихся всех сфер жизнедеятельности.

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