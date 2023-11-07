Не хотят ставить под угрозу свои самолеты: в ОК "Юг" рассказали, как оккупанты запускают КАБы

Оккупанты регулярно применяют управляемые авиационные бомбы для ударов по прифронтовым территориям. Часто их запускают по Херсонской области.

Об этом 24 Каналу рассказала начальница объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк, отметив, что оккупанты действительно активно применяют КАБы.

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Почему оккупанты часто запускают КАБы

Как подчеркнула Гуменюк, управляемые авиабомбы (КАБ) становятся для оккупантов определенной альтернативой артиллерии. На участках, где у них нет достаточно ресурсов или хорошо работает контрбатарейная борьба со стороны Украины, россияне применяют это оружие.

Они пытаются действовать посредством тактической авиации. Запускают КАБы на расстоянии 50 – 60 километров от линии фронта, чтобы не подвергать опасности самолеты. Оккупанты имеют преимущество в количестве самолетов. Потому и делают ставку на КАБы. А такие запуски еще и помогают не ставить под угрозу самолеты.

– рассказала Наталья Гуменюк.

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Оккупанты запускают управляемые авиационные бомбы преимущественно на разных участках прифронтовых территорий. Иногда они работают по определенной местности. Так, в Херсонской области больше всего от российских КАБов страдает именно Бериславщина.

Поэтому Украине нужны западные истребители с соответствующим вооружением, чтобы сбивать вражеские самолеты, которые запускают КАБы. Также тут необходимо увеличить количество средств ПВО, которые могут попадать в российскую авиацию.

Российские КАБы: детали