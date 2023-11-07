Про це 24 Каналу розповіла начальниця об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк, зауваживши, що окупанти дійсно активно застосовують КАБи.

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Чому окупанти часто запускають КАБи

Як наголосила Гуменюк, керовані авіабомби (КАБ) стають для окупантів певною альтернативою для артилерії. На ділянках, де вони не мають достатньо ресурсів або добре працює контрбатарейна боротьба з боку України, росіяни застосовують цю зброю.

Вони намагаються діяти за допомогою тактичної авіації. Запускають КАБи на відстані 50 – 60 кілометрів від лінії фронту, щоб не наражати на небезпеку літаки. Окупанти мають перевагу в кількості літаків. Тому й роблять ставку на КАБи. А такі запуски ще й допомагають не ставити під загрозу літаки,

– розповіла Гуменюк.

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Окупанти запускають керовані авіаційні бомби переважно на різних ділянках прифронтових територій. Інколи вони конкретно працюють по певній місцевості. Так, на Херсонщині найбільше від російських КАБів страждає саме Бериславщина.

Саме тому Україні потрібні західні винищувачі з відповідним озброєнням, щоб збивати ворожі літаки, які запускають КАБи. Також тут необхідно збільшити засоби ППО, які також можуть влучати в російську авіацію.

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