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Уроженка Украины Юлия Глушко на US Open травмировала колено, но сумела выиграть матч: видео

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Юлия Глушко
Юлия Глушко

Во время матча первого круга US Open Юлия Глушко во втором сете травмировала колено. Ее соперница – Моника Никулеску сразу же оказала помощь теннисистке.

На то время счет сета был 4:0 в пользу Глушко, а первый сет выиграла Никулеску, которая на 62-й позиции в рейтинге WTA.

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После оказания медицинской помощи, игра продолжилась, и Глушко довела сет до победы. А впоследствии она победила и в третьем сете, оформив победу в матче.

Юлия Глушко – Моника Никулеску 2:1 (3:6, 7:5, 6:4)

Стоит отметить, что Юлия Глушко родилась в Бахмуте (Донецкая область). Однако в 1999 году она с семьей переехала в Израиль, за который выступает с 2005 года.

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Теги: Теннис Новости спорта
Источник: 24 канал
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