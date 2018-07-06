Уругвай – Франция: прогноз на матч от Юрия Вернидуба

Первыми в четвертьфинале Чемпионата мира сыграют сборные Франции и Уругвая. Несмотря на то, что букмекеры отдают предпочтение французам, главный тренер луганской "Зари" Юрий Вернидуб заявляет, что не следует сбрасывать уругвайцев со счета.

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Хотя Юрий Вернидуб и отмечает, что потеря Эдисона Кавани для сборной Уругвая довольно значительная. Об этом он рассказал в интервью 24 каналу.

"Без Эдинсона уругвайцам будет труднее, чем с ним. Хотя повторюсь, что команда Табареса сильна прежде всего коллективными действиями. Плюс – впереди есть Луис Суарес. Думаю, будет достойная игра. Право играть в четвертьфинале заслужили оба соперника. Французы во встрече с аргентинцами сыграли изумительно. По количеству звезд Франция превосходит Уругвай ощутимо. Возьмите Поля Погбу, Антуана Гризмана. А Килиан Мбаппе – то вообще фантастика, а не футболист. Думаю, этот парень – главное открытие чемпионата", – поделился своими ожиданиями Юрий Вернидуб.