Уругвай – Франция: букмекеры назвали фаворита матча Чемпионата мира

Сборные Франции и Уругвая в матче четвертьфинала разыграют одну из путевок в полуфинал Чемпионата мира

Несмотря на потерю Уругваем одной из своих главных ударных сил – форварда Эдисона Кавани, больше шансов на проход именно у европейцев. В этом четвертьфинале фаворитом матча выступает сборная Франции. William Hill коэффициент на победу французов выставил 1,95. В то время как на Уругвай – 4,50. Ничья в матче – 3,10.

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Что касается прохода в следующий раунд, то на Уругвай – 2,75, на Францию – 1,40.

Ставка на то, что Антуан Гризманн забьет, и Франция выиграет – 4,00. Гол Луиса Суареса и победа Уругвая – 6,50.

В PariMatch несколько выше коэффициенты на этот матч: победа Уругвая – 4,60, победа Франции – 2,01. Ничья в матче в основное время – 3,20.

На проход Франции в полуфинал коэффициент 1,47. Проход Уругвая – 2,80. При этом что касается победы в серии пенальти, то обе команды имеют равные шансы – 9,50.

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Касаемо количества забитых голов в матче, "индивидуальный тотал больше 1,5 Франция" – 2,46, "индивидуальный тотал больше 1,5 Уругвай" – 4,60.

"Фаворит" коэффициент на победу Франции выставил на уровне 1,99. На Уругвай – 4,50. Ничья в основное время – 3,30. На проход европейской сборной – 1,47. То, что уругвайцы выйдут в полуфинал – 2,78. Однако на проход по пенальти шансы сборной Уругвая – 9,00, в то время как Франции – 7,50.