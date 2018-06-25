15:41
25 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
21°C 7°C
  • вторник
    23°C 14°C
  • среда
    22°C 17°C
  • четверг
    29°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Новый вид транспорта. Обладатели мух
Вєсті Кремля
21:38, 23 июня
Вєсті.UA. Жир. Молодая кровь Порошенко. Фиаско Онищенко
Вєсті.UA
21:12, 23 июня
Все претензии к добросовестным покупателям: почему украинские курорты только для избранных
ЦРУ
09:00, 22 июня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить Все. Будни детских садов
Згадати все
09:48, 23 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Уругвай – Россия: анонс матча Чемпионата мира

110 Читати новину українською
Уругвай – Россия анонс матча ЧМ-2018
Уругвай – Россия анонс матча ЧМ-2018

Сборные Уругвая и России в очной встрече разыграют первое место в группе А. Для обеих команд это будет просто игра на престиж. Ведь обе обеспечили себе место в плей-офф.

Сборные Уругвая и России в первых матчах обыграли своих соперников. Однако Если Уругвай ограничился минимальным победами, то Россия делала это с размахом – разгром Саудовской Аравии и три гола в ворота Египта.

Читайте также: Уругвай – Россия: прогноз на матч Чемпионата мира

Поэтому этот матч – лишь за престиж, за первую строчку в группе. Больших преимуществ это не дает. Ведь обе команды выходят на представителей группы B, где среди вероятных претендентов сборные Испании и Португалии, а также Ирана, который имеет шанс зацепиться за плей-офф. Кто выйдет из группы B – пока неизвестно. Поэтому с кем играть россиянам или уругвайцам – испанцами или португальцами – тоже не очень принципиально. Ведь обе европейские сборные являются грандами, которые могут доставить немало хлопот.

Для России этот матч престижа, ведь команда играет на домашнем Чемпионате мира. Как мировые политики не просили перенести Мундиаль из страны, которая захватила Крым и напала на Украину (а также сбила пассажирский самолет с 298 людьми на борту, отравила бывшего российского шпиона в Великобритании), в ФИФА не решились на такой шаг. Поэтому Чемпионат мира происходит на территории страны-агрессора.

Читайте также: Гомофобские кричалки задели чиновников ФИФА, а преступления России их не задевают?

Уругваю же важно выиграть этот матч именно из-за не слишком удачного старта на Чемпионате мира. Минимальные победы 1:0 над аутсайдерами группы – не то, что ожидали над "селесте" на этом турнире. И это при наличии топ-форвардов впереди – Эдисона Кавани и Луиса Суареса.

Однако, несмотря на то, что обе команды уже обеспечили себе выход в плей-офф, игра может быть и не слишком яркой. Тренера прибегнут к ротации, чтобы поберечь своих главных игроков, сами футболисты тоже могут не продемонстрировать желание идти в жесткие стыки, чтобы не получить травму. Ведь первоочередная задача выполнена – выход в 1/8 финала.

Теги: Чемпионат мира по футболу - 2018 ЧМ 2018 – анонсы и обзоры матчей Чемпионата мира по футболу 2018 Новости спорта
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Нападение на ромов во Львове – операция СВР России по прокачке ситуации в Украине
сегодня, 15:01 Нападение на ромов во Львове – операция СВР России по прокачке ситуации в Украине
Злой Одессит 472
Зухвалі рейдерські захоплення: на чиєму боці Мін’юст
сегодня, 14:10 Зухвалі рейдерські захоплення: на чиєму боці Мін’юст
Тетяна Мартинюк 70
Неповторимый продукт в домашних условиях: первые исследования Клима Житника
сегодня, 12:00 Неповторимый продукт в домашних условиях: первые исследования Клима Житника
135
В этой стране ромы всегда виноваты больше тех, кто крадет и грабит
сегодня, 12:00 В этой стране ромы всегда виноваты больше тех, кто крадет и грабит
Юрий Касьянов 1131
Дома, за границей или на даче: как планируют отдыхать украинцы
сегодня, 10:01 Дома, за границей или на даче: как планируют отдыхать украинцы
170
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук