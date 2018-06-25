Уругвай – Россия: анонс матча Чемпионата мира

Сборные Уругвая и России в очной встрече разыграют первое место в группе А. Для обеих команд это будет просто игра на престиж. Ведь обе обеспечили себе место в плей-офф.

Сборные Уругвая и России в первых матчах обыграли своих соперников. Однако Если Уругвай ограничился минимальным победами, то Россия делала это с размахом – разгром Саудовской Аравии и три гола в ворота Египта.

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Поэтому этот матч – лишь за престиж, за первую строчку в группе. Больших преимуществ это не дает. Ведь обе команды выходят на представителей группы B, где среди вероятных претендентов сборные Испании и Португалии, а также Ирана, который имеет шанс зацепиться за плей-офф. Кто выйдет из группы B – пока неизвестно. Поэтому с кем играть россиянам или уругвайцам – испанцами или португальцами – тоже не очень принципиально. Ведь обе европейские сборные являются грандами, которые могут доставить немало хлопот.

Для России этот матч престижа, ведь команда играет на домашнем Чемпионате мира. Как мировые политики не просили перенести Мундиаль из страны, которая захватила Крым и напала на Украину (а также сбила пассажирский самолет с 298 людьми на борту, отравила бывшего российского шпиона в Великобритании), в ФИФА не решились на такой шаг. Поэтому Чемпионат мира происходит на территории страны-агрессора.

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Уругваю же важно выиграть этот матч именно из-за не слишком удачного старта на Чемпионате мира. Минимальные победы 1:0 над аутсайдерами группы – не то, что ожидали над "селесте" на этом турнире. И это при наличии топ-форвардов впереди – Эдисона Кавани и Луиса Суареса.

Однако, несмотря на то, что обе команды уже обеспечили себе выход в плей-офф, игра может быть и не слишком яркой. Тренера прибегнут к ротации, чтобы поберечь своих главных игроков, сами футболисты тоже могут не продемонстрировать желание идти в жесткие стыки, чтобы не получить травму. Ведь первоочередная задача выполнена – выход в 1/8 финала.