01:59
25 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
9°C
21°C 8°C
  • вторник
    23°C 14°C
  • среда
    26°C 17°C
  • четверг
    27°C 21°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Новый вид транспорта. Обладатели мух
Вєсті Кремля
21:38, 23 июня
Вєсті.UA. Жир. Молодая кровь Порошенко. Фиаско Онищенко
Вєсті.UA
21:12, 23 июня
Все претензии к добросовестным покупателям: почему украинские курорты только для избранных
ЦРУ
09:00, 22 июня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить Все. Будни детских садов
Згадати все
09:48, 23 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Уругвай – Россия: прогноз на матч Чемпионате мира

82 Читати новину українською
Уругвай – Россия прогноз букмекеров на матч Чемпионата мира 2018
Уругвай – Россия прогноз букмекеров на матч Чемпионата мира 2018

Уругвай в случае победы над Россией на Чемпионате мира возглавит группу A и выйдет из квартета с первого места. По мнению букмекеров, больше шансов у южноамериканцев, чем у представителей страны-агрессора.

William Hill коэффициент на победу Уругвая принимает с коэффициентом 2,50. В то время как на Россию – 3,00. Такой же коэффициент и на ничью.

Читайте также: Отдельные голы России – это какая-то нечистая сила, – единственный украинский арбитр на ЧМ по футболу

Не верят в победу россиян и в PariMatch. Букмекеры отдают предпочтение Уругваю. Их победа с коэффициентом 2,60, в то время как на Россию – 3,05.

Аналогичная ситуация в "Фаворите" – Уругвай должен выиграть этот матч. коэффициент их победы 2,61. На Россию – 3,05.

Читайте также: Самая горячая российская болельщица на ЧМ-2018 снимается в порно: фото 18+

Теги: Чемпионат мира по футболу - 2018 Новости спорта ЧМ 2018 – анонсы и обзоры матчей Чемпионата мира по футболу 2018
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Главные новости 24 июня: Нападение на ромов во Львове, расстрел в кафе Киева и выборы в Турции
24 июня, 22:13 Главные новости 24 июня: Нападение на ромов во Львове, расстрел в кафе Киева и выборы в Турции
353
Кейс Порошенка, "нечиста сила" РФ у футболі та підвищення пенсій у "ДНР", – топ-5 блогів тижня
24 июня, 22:00 Кейс Порошенка, "нечиста сила" РФ у футболі та підвищення пенсій у "ДНР", – топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 816
Самые смешные мемы недели: Порошенко открыл знак, похолодание в Украине
24 июня, 20:01 Самые смешные мемы недели: Порошенко открыл знак, похолодание в Украине
573
Ужасный потоп в Тернополе и жуткие детали расстрела в кафе Киева – топ-5 видео недели
24 июня, 19:30 Ужасный потоп в Тернополе и жуткие детали расстрела в кафе Киева – топ-5 видео недели
521
Гірке розчарування: чим обернеться пенсійна реформа Кремля для жителів Криму
24 июня, 19:01 Гірке розчарування: чим обернеться пенсійна реформа Кремля для жителів Криму
Блог Медіа 5964
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук