Уругвай – Россия: прогноз на матч Чемпионате мира
Уругвай в случае победы над Россией на Чемпионате мира возглавит группу A и выйдет из квартета с первого места. По мнению букмекеров, больше шансов у южноамериканцев, чем у представителей страны-агрессора.
William Hill коэффициент на победу Уругвая принимает с коэффициентом 2,50. В то время как на Россию – 3,00. Такой же коэффициент и на ничью.
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Не верят в победу россиян и в PariMatch. Букмекеры отдают предпочтение Уругваю. Их победа с коэффициентом 2,60, в то время как на Россию – 3,05.
Аналогичная ситуация в "Фаворите" – Уругвай должен выиграть этот матч. коэффициент их победы 2,61. На Россию – 3,05.
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