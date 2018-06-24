Уругвай – Россия: прогноз на матч Чемпионате мира

Уругвай в случае победы над Россией на Чемпионате мира возглавит группу A и выйдет из квартета с первого места. По мнению букмекеров, больше шансов у южноамериканцев, чем у представителей страны-агрессора.

William Hill коэффициент на победу Уругвая принимает с коэффициентом 2,50. В то время как на Россию – 3,00. Такой же коэффициент и на ничью.

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Не верят в победу россиян и в PariMatch. Букмекеры отдают предпочтение Уругваю. Их победа с коэффициентом 2,60, в то время как на Россию – 3,05.

Аналогичная ситуация в "Фаворите" – Уругвай должен выиграть этот матч. коэффициент их победы 2,61. На Россию – 3,05.

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