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      Уругвайский футболист "Карпат" рассказал о тяжелой адаптации в Украине

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      Кевин Мендес
      Кевин Мендес / ФК "Карпаты"

      Уругвайский хавбек "Карпат" Кевин Мендес поделился впечатлениями от пребывания во львовском клубе.

      В частности уругваец назвал 4 причины, по которым ему было трудно адаптироваться к условиям проживания в Украине.

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      Если говорить искренне, то должен сказать, что адаптироваться в Украине было очень трудно. Я думаю, что здесь есть четыре фактора: язык, который является довольно большим барьером; климат также является тяжелым, поскольку он очень отличается от того, который на моей родине; культура также отличатся от моей родной, и футбол тоже другой. Львов – очень красивый и довольно большой город. Здесь есть много мест, где можно хорошо провести время, а еще здесь можно вкусно поесть,
      цитирует Мендеса официальный сайт "Карпат".

      В текущем сезоне УПЛ Мендес провел 9 матчей, в которых отметился одним ассистом.

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      Теги: Футбол ФК Карпаты Спорт
      Источник: 24 Канал
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