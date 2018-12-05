Ушел из жизни легендарный защитник "Карпат" Иван Герег

На 75-м году жизни после тяжелой болезни скончался воспитанник ФК "Карпаты", один из лучших крайних защитников в истории львовской команды Иван Герег.

Герег был частью команды, которая получила Кубок СССР-1969. Всего во всех турнирах он отыграл в составе "зелено-белых" 259 матчей.

Читайте также: Умер еще один легендарный игрок "Динамо" Виктор Матвиенко

После завершения игровой карьеры работал в СДЮШОР "Карпаты", позже начал заниматься бизнесом и меценатством, приобщившись к построению церкви в селе Конопница, где и завершился его жизненный путь.

Похороны легендарного футболиста состоятся в четверг, 6 декабря, в церкви села Конопница. Начало – в 11:00.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24