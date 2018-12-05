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      Ушел из жизни легендарный защитник "Карпат" Иван Герег

      14 Читати новину українською
      Умер Иван Герег
      Умер Иван Герег

      На 75-м году жизни после тяжелой болезни скончался воспитанник ФК "Карпаты", один из лучших крайних защитников в истории львовской команды Иван Герег.

      Герег был частью команды, которая получила Кубок СССР-1969. Всего во всех турнирах он отыграл в составе "зелено-белых" 259 матчей.

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      После завершения игровой карьеры работал в СДЮШОР "Карпаты", позже начал заниматься бизнесом и меценатством, приобщившись к построению церкви в селе Конопница, где и завершился его жизненный путь.

      Похороны легендарного футболиста состоятся в четверг, 6 декабря, в церкви села Конопница. Начало – в 11:00.

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      Теги: Спорт Футбол ФК Карпаты
      Источник: 24 Канал
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