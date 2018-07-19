Усик и Гассиев провели дуэль взглядов: видео
Украинский боксер Александр Усик (14-0, 11 КО) провел дуэль взглядов с россиянином Муратом Гассиевым (26-0, 19 КО) накануне боя в Москве 21 июля.
Дуэль взглядов состоялась в Москве, где оба боксера заканчивают подготовку к финалу Всемирной боксерской суперсерии. Поединок должен состояться в субботу, 21 июля.
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Усик и Гассиев пришли на пресс-конференцию со своими чемпионскими поясами – WBC и WBO у Усика и IBF и WBA у Гассиева. Именно они, а также чемпионский титул по версии The Ring, трофей Мохаммеда Али и чек на 10 миллионов долларов достанется победителю этого поединка.
Дуэль взглядов Усика и Гассиев
Источник: 24 Канал
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