Усик и Гассиев провели дуэль взглядов: видео

Украинский боксер Александр Усик (14-0, 11 КО) провел дуэль взглядов с россиянином Муратом Гассиевым (26-0, 19 КО) накануне боя в Москве 21 июля.

Дуэль взглядов состоялась в Москве, где оба боксера заканчивают подготовку к финалу Всемирной боксерской суперсерии. Поединок должен состояться в субботу, 21 июля.

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Усик и Гассиев пришли на пресс-конференцию со своими чемпионскими поясами – WBC и WBO у Усика и IBF и WBA у Гассиева. Именно они, а также чемпионский титул по версии The Ring, трофей Мохаммеда Али и чек на 10 миллионов долларов достанется победителю этого поединка.

Дуэль взглядов Усика и Гассиев