Усик и Ломаченко-старший – лучшие боксер и тренер по версии американских журналистов

Ассоциация американских журналистов, пишущих о боксе (BWAA) раздала награды лучшим боксерам, тренерам промоутерам и людям, которые работают в боксе. Украинцы тоже не остались без наград.

Так, лучшим боксером в 2018 году BWAA признала абсолютного чемпиона мира Александра Усика. Журналисты отметили все три боя, которые провел украинец-против Мариеса Бриедиса, Мурата Гассиева и Тони Белью. При этом все три поединка Усик провел на территории соперников.

Читайте также: Усику – 32: главные цитаты боксера о любви к Украине, вере в Бога и чей Крым

Лучшим тренером назвали Анатолия Ломаченко. Именно он помогал готовиться к чемпионским боям Усику, а также подготовил своего сына Василия Ломаченко к завоеванию титула чемпиона мира в легком весе по версиям WBA и WBO.

Стоит добавить, что менеджер Василия Ломаченко Эгис Климас получил награду в своей номинации.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram