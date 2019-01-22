Усик и Ломаченко-старший – лучшие боксер и тренер по версии американских журналистов
Ассоциация американских журналистов, пишущих о боксе (BWAA) раздала награды лучшим боксерам, тренерам промоутерам и людям, которые работают в боксе. Украинцы тоже не остались без наград.
Так, лучшим боксером в 2018 году BWAA признала абсолютного чемпиона мира Александра Усика. Журналисты отметили все три боя, которые провел украинец-против Мариеса Бриедиса, Мурата Гассиева и Тони Белью. При этом все три поединка Усик провел на территории соперников.
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Лучшим тренером назвали Анатолия Ломаченко. Именно он помогал готовиться к чемпионским боям Усику, а также подготовил своего сына Василия Ломаченко к завоеванию титула чемпиона мира в легком весе по версиям WBA и WBO.
Стоит добавить, что менеджер Василия Ломаченко Эгис Климас получил награду в своей номинации.