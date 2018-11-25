Усик может провести бой против россиянина Лебедева: известна дата

Абсолютный чемпион мира Александр Усик может выйти на ринг против россиянина Дениса Лебедева. В WBA хотят, чтобы бой состоялся до 10 марта 2019 года.

Об этом заявил менеджер чемпиона мира по версии WBA Super в первом тяжелом весе Дениса Лебедева Вадим Корнилов. Произошло это после победы 39-летнего Лебедева над американцем Майком Уилсоном в ночь на 25 ноября в Монте-Карло.

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"Думаю, сейчас многие боксеры в нашем весе хотят драться с Усиком. Он сильный, я это признаю. Согласно резолюции WBA, я могу с ним побороться. И если наши команды договорятся, а к этому все идет, то я приму этот бой", – заявил после боя Лебедев.

"Усик останется в первом тяжелом весе и сохранит титул WBA. WBA выпустил резолюцию о том, что Усик и Лебедев должны провести бой до 10 марта 2019 года", – убеждает Корнилов.

Глава промоутерской компании Matchroom Sports Эдди Хирн не исключает возможность проведения следующего боя Александра Усика с Денисом Лебедевым. При этом бой может состояться даже в России. Хотя этот бой не в приоритете в Усика, который имеет и других, более именитых соперников. Среди них и бой с чемпионом мира в полутяжелом весе по версии WBC Адонисом Стивенсоном. Однако последнему тогда следует перейти в крузервейт, где выступает Усик.

Стоит отметить, что именно Стивенсон будет соперником другого украинца – Александра Гвоздика. Бой состоится в субботу, 1 декабря (в ночь на 2 декабря в Украине). Онлайн поединка, а также результат и видео боя – на сайте 24 канала.