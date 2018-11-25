21:19
25 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ ПОЧАЕВСКАЯ ЛАВРА БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Капитан космических войск. Путин и медведь
      Вєсті Кремля
      11:59, сегодня
      Вести. RU. Жир. Психиатрическая экспертиза нардепов. Порошенко хочет в Лондон
      Вєсті.UA
      12:07, сегодня
      Как миллионер Захур и его жена Камалия стали жертвами строительной аферы Минобороны
      ЦРУ
      09:00, 23 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Баскетбол как тренд
      Згадати все
      23:24, 23 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ ПОЧАЕВСКАЯ ЛАВРА БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Усик может провести бой против россиянина Лебедева: известна дата

      90 Читати новину українською
      Александр Усик
      Александр Усик

      Абсолютный чемпион мира Александр Усик может выйти на ринг против россиянина Дениса Лебедева. В WBA хотят, чтобы бой состоялся до 10 марта 2019 года.

      Об этом заявил менеджер чемпиона мира по версии WBA Super в первом тяжелом весе Дениса Лебедева Вадим Корнилов. Произошло это после победы 39-летнего Лебедева над американцем Майком Уилсоном в ночь на 25 ноября в Монте-Карло.

      Читайте также: Не в Украине: Усик рассказал, где проведет следующие бои

      "Думаю, сейчас многие боксеры в нашем весе хотят драться с Усиком. Он сильный, я это признаю. Согласно резолюции WBA, я могу с ним побороться. И если наши команды договорятся, а к этому все идет, то я приму этот бой", – заявил после боя Лебедев.

      "Усик останется в первом тяжелом весе и сохранит титул WBA. WBA выпустил резолюцию о том, что Усик и Лебедев должны провести бой до 10 марта 2019 года", – убеждает Корнилов.

      Глава промоутерской компании Matchroom Sports Эдди Хирн не исключает возможность проведения следующего боя Александра Усика с Денисом Лебедевым. При этом бой может состояться даже в России. Хотя этот бой не в приоритете в Усика, который имеет и других, более именитых соперников. Среди них и бой с чемпионом мира в полутяжелом весе по версии WBC Адонисом Стивенсоном. Однако последнему тогда следует перейти в крузервейт, где выступает Усик.

      Стоит отметить, что именно Стивенсон будет соперником другого украинца – Александра Гвоздика. Бой состоится в субботу, 1 декабря (в ночь на 2 декабря в Украине). Онлайн поединка, а также результат и видео боя – на сайте 24 канала.

      Теги: Спорт Бокс Александр Усик
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Самые смешные мемы недели: Черная пятница по-украински и ляп в клипе Kazka
      сегодня , 20:00 Самые смешные мемы недели: Черная пятница по-украински и ляп в клипе Kazka
      385
      Массовые протесты "евробляхеров" и конфликт в Азовском море – топ-5 видео недели
      сегодня , 19:30 Массовые протесты "евробляхеров" и конфликт в Азовском море – топ-5 видео недели
      318
      Письмо из Луганска: могло ли быть такое до войны?
      сегодня , 17:01 Письмо из Луганска: могло ли быть такое до войны?
      Ольга Черненко 2227
      Прогнозована Росія і безсила Україна
      сегодня , 15:15 Прогнозована Росія і безсила Україна
      Анатолій Яворський 2701
      Россия беспомощна из-за санкций
      сегодня , 12:01 Россия беспомощна из-за санкций
      Злой Одессит 2897
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая , 06:50
      Теннис: Цуренко пробилась в финал квалификации
       6 марта 2012 , 12:56
      NBA: "Лос-Анджелес Клипперс" одержали шестую подряд победу
       17 апреля 2013 , 15:26
      Дайджест: Милевский стал "соколом", но летать не может, в отличие от "Баварии"
       10 сентября 2013 , 22:16
      Игорь Суркис: Спаррингов с российскими клубами попытаемся избежать
       26 декабря 2014 , 20:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук