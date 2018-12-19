Усик может стать большим источником доходов, – Forbes
Авторитетное издание Forbes составило список боксеров, которые в будущем могут стать крупным источником доходов.
Среди них издание указало фамилию абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе (90,7 кг) – украинца Александра Усика.
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Издание предполагает, что в 2019 году украинец может сделать несколько шагов к тому, чтобы стать большим источником денег в мире бокса. Но для этого ему нужно перейти в супертяжелый вес.
Наиболее выгодными потенциальными соперниками Александра являются Деонтей Уайлдер, Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа. Также издание сообщает, что Усик может попытаться убедить вернуться на ринг Андре Уорда.
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Forbes отмечает, что сейчас Усик зарабатывает не так много денег.
Если Усик станет чемпионом мира в супертяжелом весе, то его заработок может подняться до уровня Сауля Альвареса или Энтони Джошуа.
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