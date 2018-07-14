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Усик не сам соглашался драться с Гассиевым в Москве, – тренер сборной Украины

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Дмитрий Сосновский
Дмитрий Сосновский

Главный тренер сборной Украины по боксу Дмитрий Сосновский считает, что критика в адрес Александра Усика (14-0, 11 КО) по поводу того, что он согласился драться с Муратом Гассиевым (26-0, 19 КО) в Москве не совсем справедлива, поскольку он не сам принимал это решение.

Об этом Дмитрий Сосновский сказал изданию tribuna.com.

"Решение Александра согласиться на бой именно в Москве? Он же не сам принимает решение – там есть команда. Она думала об этом. Мое мнение сначала было таким – бой должен проходить на нейтральной территории. Даже если бы сражались не украинец и россиянин, а два других боксера", – сказал Сосновский.

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Специалист отметил, что украинец может победить даже на территории соперника, если выложиться по максимуму.

"Кто фаворит? Они два чемпиона, у которых все поровну. Какие-то плюсы у Усика, какие-то – у Гассиева. Даже не говорим о том, что бой на территории россиянина. Говорю исключительно о технике и тактике. Я бы не выделял фаворита, у каждого есть шансы. Не думаю, что кто-то из них является фаворитом. я говорил и говорю: Усик – очень талантливый боксер. Но я не нахожусь в его лагере и не очень разбираюсь в системе подготовки профессионального боксера. Сами понимаете, любительский и профессиональный бокс объединяет только слово "бокс", – подытожил тренер сборной Украины.

Напомним, что некоторые проблемы с организацией боя Усик – Гассиев все еще существуют. Эту информацию также подтвердил промутер украинца Александр Красюк.

Поединок должен состояться 21 июля на стадионе "Олимпийский" в Москве.

Теги: Новости спорта Александр Усик Усик – Гассиев Бокс
Источник: 24 Канал
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