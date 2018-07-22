Усик обратился к украинцам после победы над Гассиевым: трогательное видео

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинец Александр Усик после исторической победы над россиянином Муратом Гассиевым записал обращение к украинцам.

Соответствующее видео было опубликовано на странице Boxing PRO Ukraine в Facebook.

Читайте также: Усик признался, кому посвящает победу над Гассиевым

Так, боксер поблагодарил всех украинцев, которые и поддерживали его во время финального боя Всемирной боксерской суперсерии.

Украина, миленькая-родная, спасибо тебе за поддержку! Я еду домой с кубком да ещё с поясами. Всем добра,

– заявил Усик.

Напомним, в ночь на 22 июля во столице России Москве состоялся финал Всемирной боксерской суперсерии между украинцем Александром Усиком и россиянином Маратом Гассиевым. По единогласному решению судей победу одержал украинец.