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Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Усик обратился к украинцам после победы над Гассиевым: трогательное видео

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Усик записал обращение к украинцам после победы над Гассиевым
Усик записал обращение к украинцам после победы над Гассиевым / Фото из открытых источников

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинец Александр Усик после исторической победы над россиянином Муратом Гассиевым записал обращение к украинцам.

Соответствующее видео было опубликовано на странице Boxing PRO Ukraine в Facebook.

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Так, боксер поблагодарил всех украинцев, которые и поддерживали его во время финального боя Всемирной боксерской суперсерии.

Украина, миленькая-родная, спасибо тебе за поддержку! Я еду домой с кубком да ещё с поясами. Всем добра,
– заявил Усик.

Напомним, в ночь на 22 июля во столице России Москве состоялся финал Всемирной боксерской суперсерии между украинцем Александром Усиком и россиянином Маратом Гассиевым. По единогласному решению судей победу одержал украинец.

Теги: Новости Украины Бокс Усик – Гассиев Александр Усик Новости спорта
Источник: 24 Канал
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