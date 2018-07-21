Усик отметился уникальным достижением для Украины после победы над Гассиевым

В финале Всемирной боксерской суперсерии встречались украинский чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBC и WBO Александр Усик и представитель России Мурат Гассиев.

По единогласному решению судей победу в поединке одержал Александр Усик.

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Таким образом, украинец получил еще два пояса по версиям IBF и WBA, и в итоге стал абсолютным чемпионом мира, о чем свидетельствует трофей Мухаммеда Али. Также он получил пояс журнала The Ring.

К слову, ранее четыре пояса собирали только три спортсмена – Джермейн Тейлор, Бернард Хопкинс и Теренс Кроуфорд.

Заметим, что для Украины это уникальное достижение, поскольку ранее никто не объединял все пояса в своем весе. До этого лишь братья Кличко на двоих собрали все титулы в супертяжелом дивизионе.

Кроме того, Усик стал третьим боксером в истории бокса, который завоевал титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. Подобным статусом могут похвастаться только легендарный Эвандер Холифилд и О'Нил Белл.

Добавим, что Александр является еще и единственным действующим абсолютным чемпионом в профессиональном боксе. Последний раз таким боксером был Теренс Кроуфорд в 2017 году в первом полусреднем весе.

Напомним, ранее стало известно, что так называемый реванш, а именно выставочный бой между почетным чемпионом WBC, мэром Киева Виталием Кличко и британцем Ленноксом Льюисом не состоится. Поединок должен был пройти в рамках ежегодного 56-го конгресса WBC, который примет украинская столица с 30 сентября по 5 октября.