Усик отправился в Лондон, где оценит своего вероятного соперника
Александр Усик побывает на поединке своего вероятного следующего соперника Карлоса Такама.
Александр Усик оценит в деле своего вероятного соперника.
Читайте также: Усик признан боксером года по версии одного из самых авторитетных изданий мира
Наш чемпион отправился в Лондон, где в субботу, в частности, сразится камерунец Карлос Такам.
Карлос Такам
Напомним, по словам промоутера Эдди Хирна, скорее всего Усик вскоре дебютирует в хевивейте, а супертяжи Диллиан Уайт и Дерек Чисора (в которых запланирован реванш на 22 декабря) и также француз Карлос Такам – его возможные оппоненты по дебюту в супертяжелом весе.
Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
РФ стягивает истребители в Крым: в США предупреждают о новой вооруженной провокациисегодня , 00:57
-
"Не было бы Собора": Филарет ответил на заявления митрополита Михаила относительно шантажасегодня , 00:11
-
"Мы знали, нас не интересует": итальянская компания сотрудничает с оккупантами в Крыму21 декабря , 22:52
Комментарии
Паралимпиада-2018: медальный зачет18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес13 мая , 06:50
Бабич и Иошер сохраняют шансы на плей-офф16 июня 2011 , 10:45
КХЛ: "Амур" второй раз в сезоне уступил на родном льду1 ноября 2011 , 14:19
"Океан Эльзы" выступил в футболках сборной Украины. ВИДЕО25 августа 2014 , 10:34
Сборная Украины сыграет в товарищеском матче против Грузии29 марта 2015 , 14:30