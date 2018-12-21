Усик отправился в Лондон, где оценит своего вероятного соперника

Александр Усик побывает на поединке своего вероятного следующего соперника Карлоса Такама.

Александр Усик оценит в деле своего вероятного соперника.

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Наш чемпион отправился в Лондон, где в субботу, в частности, сразится камерунец Карлос Такам.



Карлос Такам

Напомним, по словам промоутера Эдди Хирна, скорее всего Усик вскоре дебютирует в хевивейте, а супертяжи Диллиан Уайт и Дерек Чисора (в которых запланирован реванш на 22 декабря) и также француз Карлос Такам – его возможные оппоненты по дебюту в супертяжелом весе.

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