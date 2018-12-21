01:28
22 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ВОЙНА В СИРИИ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Ненормативная лексика Путина. Тяжелая судьба российского Деда Мороза
      Вєсті Кремля
      22:14, 21 декабря
      Вести.UA: Протесты прихожан Московского патриархата. Избиение Шуфрича в Раде
      Вєсті.UA
      20:31, 21 декабря
      Коррупционные махинации на глазах всей страны: как Труханов едва не загнал в долги одесситов
      ЦРУ
      09:01, 21 декабря
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря
      Вспомнить Все: Вторичная занятость
      Згадати все
      22:50, 21 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ВОЙНА В СИРИИ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ

      Усик отправился в Лондон, где оценит своего вероятного соперника

      42 Читати новину українською
      Александр Усик
      Александр Усик / Фото из открытых источников

      Александр Усик побывает на поединке своего вероятного следующего соперника Карлоса Такама.

      Александр Усик оценит в деле своего вероятного соперника.

      Читайте также: Усик признан боксером года по версии одного из самых авторитетных изданий мира

      Наш чемпион отправился в Лондон, где в субботу, в частности, сразится камерунец Карлос Такам.

      карлос такам
      Карлос Такам

      Напомним, по словам промоутера Эдди Хирна, скорее всего Усик вскоре дебютирует в хевивейте, а супертяжи Диллиан Уайт и Дерек Чисора (в которых запланирован реванш на 22 декабря) и также француз Карлос Такам – его возможные оппоненты по дебюту в супертяжелом весе.

      Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

      Теги: Новости Украины Бокс Александр Усик Камерун Спорт
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за 21 декабря
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 21 декабря: МВФ перечислил Украине транш и катастрофа Ан-26 с россиянами в Конго
      21 декабря , 22:35 Главные новости 21 декабря: МВФ перечислил Украине транш и катастрофа Ан-26 с россиянами в Конго
      243
      Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      20 декабря , 14:59 Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      Как ухаживать за зубами, чтобы не ходить к стоматологу
      сегодня , 15:00 Как ухаживать за зубами, чтобы не ходить к стоматологу
      Честь важнее всего: министр обороны США Джеймс Мэттис подал в отставку из-за политики Трампа
      21 декабря , 22:00 Честь важнее всего: министр обороны США Джеймс Мэттис подал в отставку из-за политики Трампа
      Юрій Бутусов 926
      Лучшие смартфоны 2018 года – рейтинг Техно 24
      21 декабря , 21:03 Лучшие смартфоны 2018 года – рейтинг Техно 24
      299
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая , 06:50
      Бабич и Иошер сохраняют шансы на плей-офф
      16 июня 2011 , 10:45
      КХЛ: "Амур" второй раз в сезоне уступил на родном льду
       1 ноября 2011 , 14:19
      "Океан Эльзы" выступил в футболках сборной Украины. ВИДЕО
       25 августа 2014 , 10:34
      Сборная Украины сыграет в товарищеском матче против Грузии
       29 марта 2015 , 14:30
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук