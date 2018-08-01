Усик получил право на поединок против Джошуа: бой может состояться в апреле

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик получил право драться с британцем Энтони Джошуа.

Такое решение вынесла Всемирная боксерская организация (WBO), присвоив украинцу пояс суперчемпиона в супертяжелом дивизионе.

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Александр Усик уже заявлял, что готов перейти в супертяжелый вес. Чемпионом по версии WBO в этом весе является Энтони Джошуа, который также владеет тремя другими поясами.



Не исключено, что так и произойдет, но ближайшим соперником украинца должен стать Тони Белью. При этом боксеры сразятся в "крузервейте", куда Белью обещает спуститься для поединке за пояса Усика. Что касается Джошуа, то его ближайшим соперником будет Александр Поветкин.

Напомним, в ночь на 22 июля в Москве состоялся финал Всемирной боксерской суперсерии между украицем Александром Усиком и россиянином Маратом Гассиевым. По единогласному решению судей победу одержал Усик.

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