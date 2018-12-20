Усик признан боксером года по версии одного из самых авторитетных изданий мира

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (16-0,12 КО) победил в номинации "Боксер года" по версии авторитетного американского телеканала ESPN.

Издание отметило, что Усик провел фантастический год и создал еще больше истории.

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В голосовании Александр опередил еще одного украинца Василия Ломаченко, который в 2018 году провел два боя, а благодаря победе над Хосе Педрасой объединил титулы WBA и WBO в легком весе, чемпиона мира в супертяжелой весовой категории по четырем версиям Энтони Джошуа, одного из самых популярных бойцов в США Майки Гарсию и перспективного боксера полусреднего веса Мориса Хукера.

Напомним, что украинцы собрали все награды издания Sports Illustrated в 2018 году. Василий Ломаченко был признан лучшим боксером мира в рейтинге Р4Р, Александр Усик – боксером года, а Анатолий Ломаченко – тренером года.

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