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      Усик признан боксером года по версии одного из самых авторитетных изданий мира

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      Александр Усик – боксер года по версии ESPN
      Александр Усик – боксер года по версии ESPN / K2 Promotions

      Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (16-0,12 КО) победил в номинации "Боксер года" по версии авторитетного американского телеканала ESPN.

      Издание отметило, что Усик провел фантастический год и создал еще больше истории.

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      В голосовании Александр опередил еще одного украинца Василия Ломаченко, который в 2018 году провел два боя, а благодаря победе над Хосе Педрасой объединил титулы WBA и WBO в легком весе, чемпиона мира в супертяжелой весовой категории по четырем версиям Энтони Джошуа, одного из самых популярных бойцов в США Майки Гарсию и перспективного боксера полусреднего веса Мориса Хукера.

      Напомним, что украинцы собрали все награды издания Sports Illustrated в 2018 году. Василий Ломаченко был признан лучшим боксером мира в рейтинге Р4Р, Александр Усик – боксером года, а Анатолий Ломаченко – тренером года.

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      Теги: Спорт Бокс Александр Усик
      Источник: 24 Канал
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