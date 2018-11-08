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      Усик против английского "Бомбардировщика" Белью: что прогнозируют эксперты

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      Усик и Белью
      Усик и Белью

      10 ноября состоится супер-поединок, в котором Александр Усик встретится с Тони Белью. Лозунг боя – "Тот, кто посмел". На кону будут стоять чемпионские пояса по версиям WBC, WBO, IBF и WBA, которые сейчас принадлежат украинцу.

      Аналитики Parimatch дают 82% на то, что он победит и сохранит свои титулы. Если произойдет сенсация и выиграет Белью (вероятность – 15%), то британец вряд ли надолго останется в статусе чемпиона, ведь планирует завершить карьеру.

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      Белью начинал свою карьеру как кикбоксер, где одержал 100 побед в 104 боях. В профессиональном боксе Тони часто переходил из одной весовой категории в другую. Когда британец сосредоточился на полутяжелом весе, дважды доходил до чемпионских боев, но в обоих случаях проигрывал. В первом тяжелом весе Белью повезло больше, он стал чемпионом по версии WBC. Правда, потом его лишили титула: Тони отказался от обязательной защиты ради встречи с Дэвидом Хэем, против которого он провел два поединка и оба выиграл.

      У Белью достаточно однообразный "арсенал", своим уровнем он явно уступает Усику. При этом в Тони мощный удар, за что его и прозвали "бомбардировщик". Иногда он медленный, часто идет в защиту, чем может заставить соперника расслабиться, а затем начинает вести бой в открытую.

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      Безусловно, тренер Усика готовит к этому Александра, чтобы не дать британцу навязать свои правила в поединке. Если Усик подойдет к этой схватке со всей ответственностью, как к бою с Гассиевым, то шансов у Белью будет мало. Что же касается точного прогноза на бой, то эксперты Parimatch одним из наиболее вероятных результатов считают победу Усика нокаутом с 5-го по 8-й раунд. Большинство своих поединков Александр выиграл нокаутом, но для него не проблема провести в ринге все 12 раундов. Украинский чемпион готов к любому развитию событий и после победы во Всемирной боксерской супер-серии все чаще говорят о том, что для Усика больше не осталось достойных соперников в его весовой категории. Помимо мощного удара, Александр обладает также завидной маневренностью, что он и продемонстрировал в предыдущем чемпионском бою с Гассиевым. В общем, по всем раскладам получается, что пока мы можем только посочувствовать Белью.

      Относительно гонораров за бой: Даже если Тони не сможет на прощание "хлопнуть дверью", то все равно уйдет на пенсию, обеспечив себе старость. Пока что никто не озвучивал точные цифры, но, по слухам, каждый из боксеров получит за бой около 2-3 миллионов долларов.

      Теги: Александр Усик Усик – Белью Бокс Спорт
      Источник: 24 Канал
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