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      Усик сделал неожиданное заявление о своей карьере после бокса

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      Александр Усик хочет сниматься в кино
      Александр Усик хочет сниматься в кино

      Украинский чемпион мира в тяжелом весе по версии WBA, WBO, WBC и WBF Александр Усик (16-0, 12 КО) рассказал, чем хотел бы заниматься после завершения спортивной карьеры.

      В интервью телеканалу "112" Усик рассказал, что мечтает о кино после завершения боксерской карьеры.

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      Дай Бог еще лет 7-8 побоксировать, а потом хотел бы сниматься в кино. Голливуд? Я еще не владею английским так, как бы хотелось. Учу, но такой ленивый, что просто не могу себе представить, какой я ленивый. Это необходимо на данный момент, как и плавать,
      – рассказал Александр Усик.

      Ранее сообщалось, что Александру Усику поступило предложение принять участие в съемках голливудского фильма "Крид – 2".

      Оказалось, что на контакт с боксером выходил сам автор проекта, звезда Голливуда и исполнитель главной роли Сильвестр Сталлоне. Александру было предложено принять участие в проекте, но Усик ответил отказом. Причина банальна – именно в это время украинец проводил подготовку к поединку против экс-чемпиона мира в тяжелом весе 35-летнего британца Тони Белью.

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      Теги: Спорт Бокс Александр Усик
      Источник: 24 Канал
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