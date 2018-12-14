Усик сделал неожиданное заявление о своей карьере после бокса

Украинский чемпион мира в тяжелом весе по версии WBA, WBO, WBC и WBF Александр Усик (16-0, 12 КО) рассказал, чем хотел бы заниматься после завершения спортивной карьеры.

В интервью телеканалу "112" Усик рассказал, что мечтает о кино после завершения боксерской карьеры.

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Дай Бог еще лет 7-8 побоксировать, а потом хотел бы сниматься в кино. Голливуд? Я еще не владею английским так, как бы хотелось. Учу, но такой ленивый, что просто не могу себе представить, какой я ленивый. Это необходимо на данный момент, как и плавать,

– рассказал Александр Усик.

Ранее сообщалось, что Александру Усику поступило предложение принять участие в съемках голливудского фильма "Крид – 2".

Оказалось, что на контакт с боксером выходил сам автор проекта, звезда Голливуда и исполнитель главной роли Сильвестр Сталлоне. Александру было предложено принять участие в проекте, но Усик ответил отказом. Причина банальна – именно в это время украинец проводил подготовку к поединку против экс-чемпиона мира в тяжелом весе 35-летнего британца Тони Белью.

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