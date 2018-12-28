Усик утер нос Ломаченко в борьбе за звание лучшего боксера года

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик признан лучшим боксером 2018 года по версии BoxingTalk.

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко занял второе место.

Читайте также: Нокауты Усика и Гвоздика попали в топ-10 в 2018 году: видео

Лучшим тренером избран украинец Анатолий Ломаченко. Менеджером года стал Эгис Климас, который занимается делами Василия Ломаченко и Александра Гвоздика.

Поединок Василия Ломаченко с Хорхе Линаресом занял второе место в номинации "Бой года", уступив поединку Шо Кимура – Косей Танака.

Нокаут Усика в 8-м раунде боя с Тони Белью занял третье место среди лучших нокаутов года. Победил нокаут Диллиан Уайта в поединке с Лукасом Брауном.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24