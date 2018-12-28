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      Усик утер нос Ломаченко в борьбе за звание лучшего боксера года

      63 Читати новину українською
      Александр Усик
      Александр Усик / LIGA.net

      Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик признан лучшим боксером 2018 года по версии BoxingTalk.

      Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко занял второе место.

      Читайте также: Нокауты Усика и Гвоздика попали в топ-10 в 2018 году: видео

      Лучшим тренером избран украинец Анатолий Ломаченко. Менеджером года стал Эгис Климас, который занимается делами Василия Ломаченко и Александра Гвоздика.

      Поединок Василия Ломаченко с Хорхе Линаресом занял второе место в номинации "Бой года", уступив поединку Шо Кимура – Косей Танака.

      Нокаут Усика в 8-м раунде боя с Тони Белью занял третье место среди лучших нокаутов года. Победил нокаут Диллиан Уайта в поединке с Лукасом Брауном.

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      Теги: Спорт Бокс Василий Ломаченко Александр Усик
      Источник: 24 Канал
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