Усик вернулся в Киев: что ждать после победы над Беллью

Абсолютного чемпиона мира по боксу Александра Усика на родине встречали как и положено – с цветами, овациями и немалой толпой представителей медиа.

Главный вопрос повестки дня – что дальше, после победы над Тони Беллью?

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"Пусть пройдет немного времени, посмотрим поединок, порадуемся и запишем ошибки. Затем соберемся всей компанией, имеющей к этому бою какое-то отношение и обдумаем, какие дальнейшие шаги делать", - сказал Усик.

Вероятнее всего, следующий шаг в карьере Усика – покорение супертяжелого дивизиона. В крузервейте Саша уже все всем доказал и поставил жирную точку.

Мне кажется, что поединок получился качественным и зрелищным, а концовка была фееричной. Я разговаривал с Владимиром Кличко после победы, он сказал: "Такое мощное окончания боя – это очень круто",

– ответил Усик.

Поздравить Усика успел и его товарищ – тезка, звезда футбольного цеха – Александр Зинченко. Чемпион посетил манчестерское дерби и вызвал настоящий фурор в раздевалке "Манчестер Сити".

Еще бы, за бой против Тони Беллью, по слухам, Усик получил до трех миллионов долларов. Но деньги и слава-это не о скромном парне из Симферополя.

Напомним, что 11 ноября Усик победил британца Тони Беллью. В восьмом раунде Беллью пропустил мощный удар и упал на ринг. Он пытался встать, но судья остановил бой.

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