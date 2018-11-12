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      Усик вернулся в Киев: что ждать после победы над Беллью

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      Александр Усик вернулся в Киев
      Александр Усик вернулся в Киев / Фото из открытых источников

      Абсолютного чемпиона мира по боксу Александра Усика на родине встречали как и положено – с цветами, овациями и немалой толпой представителей медиа.

      Главный вопрос повестки дня – что дальше, после победы над Тони Беллью?

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      "Пусть пройдет немного времени, посмотрим поединок, порадуемся и запишем ошибки. Затем соберемся всей компанией, имеющей к этому бою какое-то отношение и обдумаем, какие дальнейшие шаги делать", - сказал Усик.

      Вероятнее всего, следующий шаг в карьере Усика – покорение супертяжелого дивизиона. В крузервейте Саша уже все всем доказал и поставил жирную точку.

      Мне кажется, что поединок получился качественным и зрелищным, а концовка была фееричной. Я разговаривал с Владимиром Кличко после победы, он сказал: "Такое мощное окончания боя – это очень круто",
      – ответил Усик.

      Поздравить Усика успел и его товарищ – тезка, звезда футбольного цеха – Александр Зинченко. Чемпион посетил манчестерское дерби и вызвал настоящий фурор в раздевалке "Манчестер Сити".

      Еще бы, за бой против Тони Беллью, по слухам, Усик получил до трех миллионов долларов. Но деньги и слава-это не о скромном парне из Симферополя.

      Напомним, что 11 ноября Усик победил британца Тони Беллью. В восьмом раунде Беллью пропустил мощный удар и упал на ринг. Он пытался встать, но судья остановил бой.

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      Теги: Александр Усик Усик – Белью Бокс Спорт
      Источник: 24 канал
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