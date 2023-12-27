Переломный момент будет один: Черник проанализировал крупнейшие достижения ВСУ за 2023 год
2023 год был непростым на фронте. Однако Силы обороны Украины добились важных результатов, которые ударили по российской армии.
Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник, заметив, что нельзя считать контрнаступление ВСУ совершенно неудачным. У многих людей было слишком много надежд после удачных операций украинских военных на Харьковщине и Херсонщине.
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Было несколько важных успехов
Как подчеркнул Черник, к сожалению, снова освободить значительную часть территорий не удалось. Однако украинские военные смогли оказать существенное влияние на боеспособность россиян. К примеру, только с мая по сентябрь удалось уничтожить более 3600 единиц артиллерийских систем. А за ноябрь – ликвидировали более 28 тысяч личного состава врага.
Однако без преимущества в воздухе освободить многие территории сложно. Хотя у "линии Суровикина" получилось прорубить плацдарм, также есть успехи на левобережье Херсонщины. Но по-настоящему переломным моментом, который отразится на ходе войны, будет большое количество авиации. Нужно хотя бы 180 самолетов и значительное количество дальнобойных ракет. Хотя бы 1 тысяча ATACMS, Storm Shadow и так далее,
– сказал Черник.
Кроме того, важным в 2023 году было освобождение "вышек Бойко", которые являются отличными площадками для средств радиотехнической разведки. Также хорошо, что украинские военные продолжили выбивать вражеские системы ПВО типа С-300 и С-400.
Не стоит забывать и об успехах Украины в Черном море. Там, можно полагать, действительно удалось добиться паритета.
Вот была горячая новость о "Новочеркасске". Россиянам становится все труднее осуществлять как ракетные пуски, так и доставлять в Крым грузы,
– подчеркнул Черник.
Потери России в войне: коротко
- С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла более 355 тысяч личного состава врага. Также украинские военные уничтожили 5913 танков, 10973 боевых бронированных машин, 8376 артиллерийских систем, 934 РСЗО, 616 средств ПВО.
- В ночь на 26 декабря взрывы прогремели вблизи Феодосии во временно оккупированном Крыму. Там удалось уничтожить очередной крупный десантный корабль "Новочеркасск".
- Также в течение нескольких дней украинские военные уничтожили сразу несколько российских самолетов.